Skatt på tomme lokaler vil gjøre vondt verre

Er dette virkelig Venstres politikk?

Huseiere tjener ingenting på å la lokaler stå tomme, ifølge Monica Mæland.

Monica Mæland Administrerende direktør i Bergen Næringsråd

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Les også Obs: Siste frist mandag. Skriv et innlegg, vinn 10.000 kroner!

Venstres 5.-kandidat til bystyret foreslår en ny eiendomsskatt i Bergen. Den skal ramme dem som har mistet leietakere eller ikke har klart å finne dem. Forslaget er ulogisk og vitner om manglende forståelse for utfordringene med å leie ut lokaler. Det kan føre til økt forfall.

Les også Heine Johansen (V): Innfør skatt på tomme butikklokaler

Det dyreste lokalet for en huseier er det lokalet som ikke er leid ut. Eiendomsskatten kommer likevel. Lånet må betales likevel. Avgiftene løper. Dersom noen tror de ledige lokalene i Bergen sentrum er ledige fordi noen ikke vil leie dem ut, er det en grunnleggende misforståelse. Dersom noen tror at noen tjener på å la lokaler stå tomme, er det ganske virkelighetsfjernt.

Tvert om, eiere taper penger hver dag på det. De fleste utleiere jobber nok akkurat nå for å skaffe leietakere, og for hver renteheving blir det dyrere å la et lokale stå tomt.

Rundt 70 lokaler i Bergen sentrum står tomme, viser en kartlegging BT har gjort.

Johansen henviser til Canada. I Canada er der en skatt på ubrukte boligeiendommer for hovedsakelig utenlandske eiere som med vilje lar eiendommene stå tomme. En skatt på ubrukte næringslokaler har de ikke.

Den canadiske modellen har svært lite med å fylle tomme lokaler å gjøre, den skal sikre at utlendinger som bruker bolig i Canada som passiv formuesplassering, faktisk betaler skatt. Det er ingenting som tyder på at de tomme butikklokalene i sentrum skyldes den slags.

Det er da også spesielt å kreve at de som har mistet leietakere, ikke tjener penger og leter etter nye leietakere, skal betale høyere skatt enn dem som har leietakere og tjener penger.

Les også Her står 70 lokaler tomme i sentrum

Kanskje er eier av tomme lokaler avhengig av å oppruste lokalet for å gjøre det attraktivt? En ekstra skatt mens det står tomt, hjelper ikke på det. Faren er at det vil bidra til forfall, fordi utleier må betale skatt i stedet.

Kontrollbehovet og omgåelsesmulighetene blir store for en slik skatt. Det er vel ikke usannsynlig at kostnadene til tomme-lokaler-politiet ville overstige inntektene fra en slik skatt.

Vi er enige om mye, og vi er nå med på å se på initiativ som kan gjøre det mer attraktivt med f.eks. korttidsutleie.

Venstre styrer byutviklingsområdet i Bergen kommune. En ting en kunne gjort, var å endre reglene for bruksendring eller tempoet i behandling av de sakene. Hver gang en annen type virksomhet skal inn i et lokale, skyldes minst fire måneder av tomheten saksbehandling hos kommunen. Til dels helt unyttig byråkrati. Kanskje Venstres kandidat burde starte der?

Men å tro at en kan skatte folk inn i tomme lokaler, den må en lenger ut på landet med. Jeg er fristet til å spørre: Er dette Venstres politikk? Jeg hadde nok ventet dette mer fra en annen side i politikken.