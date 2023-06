Sukk mitt hjerte, men brist ikke

Tenk at vi står her ett år etter skytingen på London og må forsvare oss.

Blomster og flagg utenfor London Pub etter skytingen i Oslo 25. juni i fjor.

Jostein Andersen Utflyttet vestlending

Jeg våkner i dag, igjen, med en klump i magen. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg utsetter meg selv for dette her, men det føles så håpløst dersom jeg ikke skulle gjøre min bitte lille «kamp». For venner på sosiale medier fremstår jeg som en småsint karakter rundt Pride-tider, hvilket egentlig er helt på andre siden av skalaen av hvordan jeg har lyst til å gå på min lille inkluderingssti. Uansett.

Det er alltid motstandere av Pride. Og jeg forstår det. Jeg kan til dels begripe den menneskelige måten å håndtere fremmedfrykt og uvitenheten på. Vi har sett det i alle år. Dersom man ikke kjenner til noe, frykter man det. Og det er her Pride kommer inn.

Pride er ikke indoktrinering av barnet ditt. Pride er ikke (bare) fulle mennesker i sentrumskjernen som holder hender og kliner. Pride er en hastesak forsøkt gjort på den mest effektive måten, uten å måtte gripe til våpen. Ethvert samfunn ellers i verden hadde tydd til kniver og pistoler når de blir skutt på. Men hva gjør vi? Vi danser hardere, holder hender hardere og elsker høyere. Hvordan kan du hate dette?

Hvordan kan man redusere Pride til at det er indoktrinering av barn? Jeg er vokst opp med heterofile som kliner og puler i beste sendetid på både NRK og TV 2. Jeg er da likefremt homofil. Funket visst ikke så bra med den heterofile agendaen med heterosex på TV. Eller alle religiøse som prekte om at man ender i helvete når man er homo. Funket visst ikke på legningen min, det. Jeg må være helt spesiell.

Tenk at det finnes mennesker der ute som vil redusere Pride-bevegelsen til «et sirkus for de gale», skriver Jostein Andersen.

Det å vokse opp på Vestlandet kunne være en prøvelse. Jeg skal ikke si jeg har hatt det verst der ute, for de sørgeligste historiene har mange flere aspekter og kjipe opplevelser enn det jeg har hatt. Men jeg har kjent på det. Ensomheten, og det å føle seg helt alene på denne jorden.

«Jeg må være den eneste som liker noen av samme kjønn som meg.» Livredd for hva venner skal si, hva familie skal si og hvordan skal det egentlig gå med livet mitt? Kanskje det bare er like greit å ende det.

Dersom du har et snev av innsikt i psykologi, vet du at man ofte danner grunnlaget for sin egen psyke i oppveksten. Det lille barnet inni deg som mange psykologer omtaler, skapes her. Hva tror du det lille barnet inni sønnen din tenker når du hamrer løs på kommentarfeltet om at «transbevegelsen» er skapt for å rekruttere nye transer ved å tvinge folk på hormonbehandling. Eller at det finnes en agenda som skal sanke flere homser.

Jeg vil ha det sagt at jeg er her for sønnen din. Jeg er her for datteren din. Og jeg er her for barnet ditt som sliter med å finne sin egen kjønnsidentitet fordi du har skjermet hen for alt av informasjon og mulighet til å være seg selv. Jeg er her for deg, men du vet det ikke takket være din egen forelder.

«Pride er ikke indoktrinering av barnet ditt», skriver innsenderen. Her fra årets parade i Bergen.

Tenk at vi står her ett år etter skytingen på London og må forsvare det vi forsvarer. Tenk at vi som har gått med krummet rygg i 365 dager, er de som fortsatt må vokte kommentarfelt på Facebook, se oss over skulderen på gaten, ikke være for mye av oss selv og passe på at de som faller mellom stolene, plukkes opp. Tenk at det finnes mennesker der ute som heller vil redusere Pride-bevegelsen til «et sirkus for de gale» – og en indoktrinerende bevegelse med en agenda om å mønstre på med flere.

Alt dette når vi bare kjemper for å leve. Om ikke med gjensidig respekt, så i alle fall i fred.

Mange fikk med seg Gunnhild fra Stord som har gått aktivt ut for å amputere sin egen fot hun står på. Hun aner ikke hvor mye makt det ligger i et innlegg av en lesbisk som går så hardt ut mot Pride. Hva tror du skjulte, skeive «Espen» (16) nederst i gaten din, i det røde rekkehuset tenker nå? Tror du han synes at livet er enklere? Følelsen av å elske noen, men våger han?

Sukk.

Tenk om homser ble like flinke med maskingevær som vi er med mote, glitter, kjærlighet og interiør. Bare tenk.

Kanskje det ikke er så halvgærent med boa og menn i høye hæler, likevel.

