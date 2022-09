SV feiret seieren for tidlig. Minst 30 år for tidlig.

Dette er historien om Ap og SVs hestehandel om Ringeriksbanen.

Hvis Ringeriksbanen hadde blitt bygget, slik Stortinget vedtok for 30 år siden, ville togturen fra Bergen til Oslo ha tatt én time mindre.

Terje Valestrand Tidligere BT-journalist på Stortinget

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det var på den tiden da avisene skrev om alt som skjedde på Stortinget. Og da BTs lesere var svært interessert i nyheter derfra om samferdsel på Vestlandet. Natten til 30. april 1992 satt jeg på en stol utenfor samferdselskomiteens møterom. Jeg ventet på at det store skulle skje.

«Jeg ventet på at det store skulle skje», skriver daværende BT-journalist Terje Valestrand om den dramatiske natten på Stortinget i 1992. Her med fuglehunden Lissi.

To rom bortenfor, i den såkalte Statsrådssalen, satt samferdselsminister Kjell Opseth (Ap). Mellom de to værelsene småløp Sissel Rønbeck hele natten. Hun var Arbeiderpartiets førstedame i denne saken. Og hva var saken? Jo, Stortinget skulle behandle Stortingsmelding 53, stamvei Bergen–Oslo (trasé Aurland–Lærdal–Filefjell).

Kjell Opseth (Ap) under åpningen av Lærdalstunnelen.

Med andre ord: Opseth ville legge stamveien øst/vest gjennom en enorm tunnel i sitt eget hjemfylke. Det ville ikke de borgerlige partiene. Det ville heller ikke SV, regjeringens støtteparti. De var mot alle nye broer, motorveier og tunneler, bortsett fra togtunneler.

Altså måtte det hestehandles, og fjordingen fra Førde var ekspert på nettopp det. Denne natten var han i sitt ess.

Tidlig på morgenen kom Inge Myrvoll ut, hevet armene og utbrøt: «Yes!!!» Han var SVs mann på saken og hadde oppnådd en betydelig seier. Dersom SV støttet Opseths tunnel under voteringen i salen, skulle Ap støtte SVs ønske om Ringeriksbanen, altså togtunnel mellom Hønefoss og Sandvika/Oslo. Begge partier skulle stemme for noe de egentlig var mot.

Senere på dagen kom SVs parlamentariske leder Kjellbjørg Lunde, fra Hordaland, ut i Vandrehallen. Hun var like høystemt over SVs seier – som var den ene av de to triumfene SV oppnådde på 1990-tallet. Den andre var et lovforbud om import av pitbullterrier til Norge.

Kong Harald flankert av (fra v.), veidirektør Olav Søfteland og veisjef Lars Lefdal sto for den offisielle åpningen av Lærdalstunnelen 27. november 2000.

I høst er det 22 år siden kong Harald åpnet Lærdalstunnelen. 30 år etter den historiske natten på Stortinget er Ringerikstunnelen ennå ikke påbegynt. Spørs om det blir kong Haakon eller dronning Ingrid Alexandra som får æren av å åpne den.