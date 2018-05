Jeg forstår veldig godt at ungdommene på Ytrebygda ikke er fornøyde med at de mangler helsesøster. Det er heller ikke jeg fornøyd med.

BT bommer grovt når avisen påstår på lederplass 9. mai at helsesøstermangel i Ytrebygda er et eksempel på at oppbyggingen av skolehelsetjenesten går for tregt, og at Bent Høie må drive kvalitetskontroll for å se om pengene regjeringen har bevilget har gått til helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er ikke økonomiske prioriteringer som er problemet her. Årsaken til utfordringene i Ytrebygda denne våren er at det er krevende å finne vikarer for helsesøstre.

Helsesøstrene gjør en kjempeviktig jobb, og det er også bakgrunnen for at byrådet i Bergen har prioritert dette feltet så høyt. Alle frie og øremerkede midler fra stortinget som var tiltenkt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge, har vært brukt til dette i Bergen.

BT bør også ha merket seg at det var KrF som fikk gjennom det store helsesøsterløftet i budsjettforhandlingene med regjeringen i forrige periode, både den massive økningen i rammen og de øremerkede midlene. Bergen kommune har hele denne byrådsperioden brukt alle frie og øremerkede midler og har med KrFs nasjonale hjelp, økt skolehelse og helsestasjonstjenesten med rundt 30 nye årsverk siden 2016.

Vi fortsetter å styrke det forebyggende tilbudet gjennom økt satsing på helsestasjon og skolehelse tjeneste og etablering av Barne- og familiehjelpen høsten 2018.

Etter byrådets massive økning de to siste årene har så mange fått jobb i Bergen at det nå har blitt vanskelig å rekruttere en ny helsesøster på Ytrebygda ungdomsskole, når hun som var der har fått en annen jobb.

Dette er nytt, men et nytt kull helsesøstre er snart ferdig utdannet på høgskolen, og de trengs. Jeg vil oppfordre dere alle til å søke jobb hos oss! Du vil få en jobb som er faglig spennende, og der du betyr mye for våre fantastiske ungdommer.