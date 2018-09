Hvorfor ber skoleledere i Bergen meg jobbe gratis med elevene deres?

Jeg driver med sjakk og spesielt med barn og unge. Jeg har jobbet frivillig i tusenvis av timer i klubb og forbund i 27 år. Jeg har gullmerket til Sjakkforbundet, og jeg ble invitert på fest til kongeparet i fjor.

Men jeg foretrekker å velge selv når jeg vil jobbe gratis. Det tror jeg de fleste gjør.

Jeg forbeholder min frivillighet til klubben. Når jeg har kurs på skoler, ber jeg derfor om et honorar som dekker utgifter, reisetid, utlån av utstyr og forberedelser. Ett enkelt kurs tar lett en effektiv arbeidsuke. Ingen skoler har noen gang klaget på størrelsen på honoraret, som gjerne dekkes av en liten egenandel.

De siste årene har det skjedd noe. Flere skoler sier nei til foreldrebetaling. Dette har jeg stor forståelse for, men hvis du samtidig er enig i at gitarkurs, basket, taekwondo, kulturskole eller sjakk utdyper og beriker skolen – jeg lærte selv sjakk på et kurs på Ny-Krohnborg for 40 år siden - så ser du at det oppstår et problem. Spesielt når skolene vil ha slike tilbud, men ikke betale for det selv. Og andre skoler i samme bydel har foreldrebetaling.

På en stor skole i Fana fikk jeg følgende svar fra rektor: «På xxx har vi ikke betalingstilbud i SFO-tid. Så det første som må avklares, det er om dette medfører ekstra kostnader. Hvis ja, så kan vi ikke gå inn på dette.»

En ting er å si høflig nei, vi vil ikke ha sjakkurs. Greit. Vi kan ikke ha sjakkurs. Greit også.

Jeg tolket dette som en invitasjon til å jobbe gratis. Jeg ser det kan leses på to måter. Jeg tror ingen rektorer eller lærere går på skolen uten å motta lønn, så jeg slo det fra meg fra meg som en misforståelse og svarte aldri.

Så opplevde jeg et enda klarere svar tre andre skoler, i Fyllingdalen, i Åsane og Fana: Vi vil gjerne ha dette tilbudet, men vi kan ikke betale. Hva kan vi gjøre med det?

Jeg fikk et stikk av dårlig samvittighet – kunne jeg få det til gratis? Jeg ville jo at ungene på disse skolene skulle få et tilbud. Jeg tilbød meg å snakke med private givere eller klubber. Det syntes skolene var helt greit.

Ved nærmere ettertanke føles det feil på så mange plan. Da jeg kontaktet naboskolen til en av de tre skolene, ble jeg bare irritert. De kunne nemlig fortelle at de gjerne ville ha kurs, og at honoraret kunne gå fra en pott de har. Halve SFO meldte seg på! Etterspørselen er det ingen tvil om.

Hadde de andre penger likevel, men ville ikke betale? Jeg vet ikke.

Jeg ser nå, etter kontakt med skoler over hele Bergen, at du kan dele skolene/SFO i fire kategorier:

1. De som har egenandeler på kurstilbud.

2. De som ikke har betalingstilbud og vil løse det med frivillig innsats.

3. De som har en pott og dekker det selv.

4. De som ikke har betalingstilbud og sier høflig nei.

Det er noe dypt problematisk med denne firedelingen. Vi er vel enige om at barn skal få samme mulighet? Var ikke det hele poenget med å ta bort foreldrebetalingen?

Resultatet er at barn i samme kommune, selv på naboskoler, får vidt forskjellig tilbud.

Bergen kommune må bestemme seg. Enten setter de av en liten pott til slike aktiviteter på hver skole (og den skal være øremerket!), ellers får de si at vi ikke vil eller trenger å ha dette i skolen. Å skyve ansvaret over på foreninger og ildsjeler som allerede legger ned enormt mye tid og penger på andre arenaer, er skamløst.

Ole Valaker har tidligere arbeidet som journalist i Bergens Tidende.