Det foreligger ingen analyser som viser hvilken virkning fortetningen får for Bergen. Isteden fremsettes filosofiske betraktninger om gå- og sykkelbyen.

Fortetting et «supert virkemiddel», skriver byarkitekt Maria Molden i BT 22. november. For hva og for hvem?

Det vet verken du eller vi. Det foreligger nemlig ingen analyser som viser hvilken virkning fortetningen får for Bergen. Det på tross av at lovverket pålegger kommunen å utarbeide en konsekvensanalyse – før planen legges ut på høring. Isteden fremsettes filosofiske betraktninger om gå- og sykkelbyen Bergen.

Blant visjonære påstander i BT den 22.11 hevder du at med fortetning kommer «fellesskapet som skaper tilhørighet, mangfold og rikdom i hverdagen.». Ifølge SSB er nesten halvparten av Bergens boliger allerede blokkleiligheter. Bygger dine oppfatninger på analyser av dem som bor i disse?

Det er kommuneplanens samfunnsdel, KPS 2030, som setter langsiktige mål og strategi for kommunesamfunnet. Her poengteres det «Å fortette krever god kompetanse, koordineringsevne, økonomisk fundament og handlekraft» og «vi trenger et godt statistisk analysegrunnlag for å kunne ta de riktige strategiske beslutningene om samfunnsutviklingen.» Har du lest disse direktivene Molden og har du tatt noe initiativ til analyser?

KPSen understreker også at «Områder som tidligere er avsatt til feltutbygging skal vurderes på nytt ut fra målet om en kompakt bystruktur og nullvekst i biltrafikken.» Er det vurdert og analysert? Nei, bare skrotet – uten nærmere analyser som begrunnelse. Hva med utbyggere som har lagt ned tid og penger i disse prosjektene gjennom mange år og hva med det generelle kravet om forutberegnelighet i plan- og bygningsloven. Er det vurdert?