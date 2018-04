Jeg er misunnelig på Astrid Nøklebye Heiberg. Hun er nemlig et halvt år eldre enn meg, og selv har jeg fått utrettet lite i det siste.

En gladmelding i år: Astrid Nøklebye Heiberg er på jobb igjen. Hun gikk av som statssekretær i Helsedepartementet da hun fylte 80. Kanskje følte hun at noen syntes hun var for gammel. Nå møter hun i Stortinget som fast vararepresentant. Flere aviser rapporterer det som bemerkelsesverdig.

Hun fyller nemlig 82 år i dag, og blir dermed den eldste i Stortinget noensinne.

Gratulerer med dagen, Astrid! En 82-åring i fast arbeid, det er oppsiktsvekkende i landet der vi skal sette oss i godstolen med et ukeblad i sekstiårsalderen. For «Vi over 60» skal ut av arbeidsmarkedet. Vi skal engasjere oss i eldrebolig og arv, prostata og urinlekkasje. Og reise til Syden.

Fra alle kanter pushes det på oss reiseopplevelser som det pushes mote og kosmetika på ungjenter.

Ja, jeg er misunnelig på Astrid Nøklebye Heiberg. Hun er nemlig et halvt år eldre enn meg, og selv har jeg fått utrettet lite i det siste. Det blaffet opp et håp nylig da fylkeskommunen averterte etter eksamensvakter. Men nei, aldersgrense 75 år, sto det i utlysningen.

Konrad Adenauer sluttet som tysk kansler da han var 87, «fortsatt i god fysisk form, og behersket sine oppgaver», skriver Wikipedia. Nelson Mandela gikk derimot av som president bare 81 år gammel (men fikk riktig nok stå på USAs terroristliste noen år til). Årets vinner av Abelprisen, 81 år gamle Robert P. Langlands, arbeider stadig på Princeton University, på kontoret som Albert Einstein hadde. Mange professorer kjemper for å beholde kontorplass etter fylte 70, men må gjerne nøye seg med tittelen emeritus/a.

Jeg undres om Einstein måtte forlate kontoret sitt der han rekker tunge til oss på et foto fra 72-årsdagen.

Som 90-åring skrev han fletta av dem, men «Ærer de unge», skrev Knut Hamsun. I TV-ruten skal det helst være unge ansikter. I politikken står også ungdommen sterkt. I 2004 skrev Aftenposten: «Einar Steensnæs falt for aldersgrensen»: «Kristelig Folkeparti trenger fornyelse og foryngelse. Dermed måtte erfarne Einar Steensnæs (62) vike for Knut Arild Hareide (31).»

Det er et stygt misforhold mellom antallet eldre i politiske verv og antallet eldre i befolkningen. Det er lov å håpe at partienes nominasjonspraksis vil endre seg i tråd med nye lover og regler.

Den generelle aldersgrensen ble nylig hevet fra 70 til 72 år. Nøklebye Heiberg måtte gå av som professor da hun fylte 70, ved 75 mistet hun retten til å kalle seg psykiater.

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar i år. Alder blir her listet opp, på linje med bl.a. kjønn og etnisitet, som ett av ti områder der diskriminering forbys. Arbeidsmiljølovens kapittel om Vern mot diskriminering åpner imidlertid for unntak. «Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om rekkevidden av unntaket fra forbudet mot aldersdiskriminering i andre ledd.» Den forskriften imøteses med interesse.

Men mon det ikke er Norge som har rekord i aldersdiskriminering. Det er alderisme når mange tiårs oppsamlet kunnskap og innsikt blir avfeid hvis arbeidssøkeren er noe over gjennomsnittsalderen for arbeidstakere. Poenget med begrepet er at ord med isme-suffiks er gruppebetegnelser. Det er den generelle holdningen til gruppen gamle som gjør at 70-åringen faller ut av arbeidsmarkedet, og 80-åringen av samfunnslivet.

Suksessrike eiere av egen bedrift kan vanskelig neglisjeres. Olav Thon (94) var til stede også i 2018 på Norges Banks middag etter sentralbanksjefens tale. Og forleden dag var faktisk Erik Tandberg (86) å høre som romfartskommentator igjen. Filosofiprofessor Arne Næss var aktiv til 96.

Men disse, og Astrid Nøklebye Heiberg, er unntak.

Nesten en firedel av befolkningen er over 60 år, men man ser ikke mye til oss i samfunnslivet. Er man ikke eksepsjonell som gammel, er man bare gammel. Det kan se ut til at den eldre befolkningen blir stadig friskere. Samfunnets holdning til alderdom er likevel vanskelig å myke opp, slik manglende representasjon i politikken viser.

Det er en slående forskjell mellom respekten for eldre i asiatiske kulturer og hos oss. Der blir alderdommens attributt gjerne klokskap, man er gammel og klok. I Norge er man gammel og avfeldig, ikke til å regne med som aktivt samfunnsmedlem.

Dette er faktisk ressurssløseri. Det er som å la åkeren ligge der brakk enda den kunne gi god avling om den ble tatt i bruk. Som når frukt og grønnsaker uten rett størrelse og form sorteres fra. Vi er så rike at vi kan tillate oss slikt.

Mange gamle har viktige roller i organisasjoner, hjelper barn og barnebarn, og er sysselsatt med alt fra dans og leksehjelp til å være besøksvenn i fengsel og sykehus. Prisverdige og nyttige som de er, bidrar slike aktiviteter gjerne også til å forsterke oppfatningen av gamle som en utgruppe i befolkningen. Ja, pensjonistene, de har jo tid til å drive med sånt.

Frivillig arbeid får ikke samme respekt som deltakelse i lønnet arbeidsliv.

Gamle er sjelden trendy. Følger ikke med tiden, heter det. I den grad det stemmer, burde det være en styrke heller enn en svakhet. Vi burde komme dit at samfunnet slutter å avskilte oss fordi vi har levd et visst antall år. Tidens gang er ikke nødvendigvis en rett linje. Gamle synsmåter kan bli aktuelle på ny, noe ikke minst motebransjen illustrerer.

Når alle tenker det samme, tenkes det ikke særlig mye. Henry David Thoreau skriver i Walden: «If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer. Let him step to the music which he hears, however measured or far away.»

Alle sektorer i samfunnet trenger øyne som ser en annen vei, tanker som går motstrøms, folk som tør hevde det upopulære. Slike finnes ikke minst blant dem som har levd lenge nok til ikke å bekymre seg så mye om konsensus, prestisje og avansement. Matematikeren Langlands teorier «framstår som nonsens for alle unntatt en liten indre krets av likesinnede», skriver Universitetsavisa.

Hvis denne teksten kommer på trykk, kan det oppfattes som et argument mot at gamle ikke regnes med. Tekstarbeidet er imidlertid ubetalt. Derfor gratulerer jeg Astrid Nøklebye Heiberg – hun får betalt for arbeidet sitt, som den dyktige kvinnen hun er, hun er arbeidsselger.

