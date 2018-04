I noen tilfeller har foreldrenes desperate pengebehov gått så langt at jeg nesten ikke tror det jeg ser.

Å starte voksenlivet med mye gjeld og uten fullført utdanning kan ødelegge for helse, selvfølelse, arbeidslivet og økonomien resten av livet.

Jeg er lei av brannslukking som enkelt kunne vært forebygget. Som gjeldsrådgiver i NAV sosialtjeneste møter jeg på mange mennesker som av ulike grunner har høy gjeld de ikke klarer å håndtere. Når man søker gjeldsrådgivning, handler det om å slukke brann eller å reparere en ødelagt økonomi.

I jobben møter jeg mange ungdommer med manglende forståelse for personlig økonomi. Livssituasjonene kunne vært forebygget med noe så enkelt som mer økonomiundervisning i skolen.

Sondre Olsen

De fleste ungdommene som kommer til gjeldsrådgivning har studiegjeld. Studiegjeld er vanlig å ha, men jeg får stadig inn ungdommer som forteller at foreldrene har tatt alle pengene og brukt dem. Foreldrene har gjerne også brukt utstyrsstipendet som gjør at eleven aldri får kjøpt nødvendig utstyr. Mange av disse ungdommene klarer ikke fullføre videregående skole og dropper ut.

18-åringen begynner da sin tid som myndig med opparbeidet gjeld, men det stopper ikke med studiegjelden. Foreldrene er ikke kredittverdig, men det er barna, enn så lenge. Det er ikke uvanlig at 18-åringen blir satt som medlåntaker på familiens nye bil. I noen tilfeller har foreldrenes desperate behov for mer penger gått så langt at jeg nesten ikke tror det jeg ser.

Et inntrykk som satt seg dypt var da jeg satt med en ung jente i samtale. Hennes mor ringte og ba datteren ta opp et depositumslån på 40 000kr. Mor argumenterte med at hun og småsøsknene måtte ha et sted å bo og det var helt opp til den nylig myndige datteren å ordne opp i. Jenten jeg hadde til samtale gråt under hele samtalen med sin mor og ønsket ikke å ta opp mer lån. Dette er hverdagen for mange flere ungdommer enn vi tror.

Felles for disse ungdommene er at de har mye gjeld og de har ikke nødvendigvis brukt pengene selv. En vanlig oppfatning er at ungdommen tror at hun eller han ikke må betale tilbake gjelden selv. Det var jo mor som tok studielånet eller det er far sin bil. Det er ikke en selvfølge at man forstår at gjelden som er tatt opp, er ens eget ansvar. Her har vi sviktet i økonomiopplæringen til ungdom.

Sosialtjenesteloven §17 sier at: “kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer”. Lovverket støtter tydelig oppunder forebygging og lovteksten begrenser heller ikke tjenesten til noen alder.

Tenk hvilken forskjell det kan utgjøre at ungdommen lærer om sitt ansvar før denne får mulighet for å ta opp studielån. Det er helt nødvendig å innføre mer undervisning i privatøkonomi i hele skoleløpet.