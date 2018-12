DEBATT: Før handlet debatten om psykisk helse om å bekjempe tabuer, stigma og skam. Nå hevder man at vi «psykeliggjør» normale plager.

Etter en bokhøst der flere bloggere har delt tøffe psykiske erfaringer, har det oppstått en debatt om hvorvidt vi psykeliggjør normale plager. Professorer og andre innenfor det psykologiske fagfeltet hevder at nedturer blir diagnostisert uriktig som depresjon, og at eksplosjonen av psykisk helse-snakk har blitt en usunn trend.

Uavhengig av om man mener at mennesker deler og snakker for mye om psykisk helse, eller at man bør fortsette å prate mye om det, er det viktigste at vi kommuniserer.

Vi skal ikke mange år tilbake i tid før debatten om psykisk helse hadde en helt annen klang. Tabu, stigma og skam skulle bekjempes og vi skulle sammen skape åpenhet rundt det mentale. På få år har det skjedd en stor utvikling.

De fleste lærer seg tidlig i livet hvordan man skal pleie tannhelsen ved å pusse tenner og ivareta kroppshygienen. Men man lærer sjelden hvordan man pleier og ivaretar helsen i topplokket.

Om du har en psykisk lidelse eller om du synes det er vanskelig å takle følelser og tanker som oppstår i møte med diskriminering, mobbing, kjærlighetssorg, press eller stress, er det viktig at det eksisterer en arena hvor man kan være åpen om dette. En arena hvor vi kan dele opplevelser slik at vi kan føle oss mindre alene i tankekjøret, hvor vi kan lære om hvordan vi møter og håndterer vanskelige livssituasjoner og hvor de pårørende til en som sliter kan lære hvordan de kan hjelpe på best mulig måte.

Den arenaen har blitt skapt av mennesker som er åpne og deler livserfaringer, deriblant bloggere. Og av professorer og psykologer som deler kunnskap og behandler de psyke.

Om nedturene og utfordringene vi møter langs livets landevei oppfyller diagnosekravene til en psykiater, er ikke det avgjørende. Det avgjørende er at vi våger å snakke om det vanskelige og at vi våger å bry oss.

Så for dem som i disse juletider er ensomme og triste, og ikke har den samme lykkefølelsen på julaften som tusenvis andre proklamerer i sosiale kanaler: Det er lov å si høyt at det er tøft uten at sinnstilstanden karakteriseres som en vinterdepresjon.

Det er også lov å bry seg. For det å bry seg koster så lite, og kan bety så mye for dem som trenger det.