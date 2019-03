En trist avsporing!

Å kutte navnet NSB er å kutte linken til historien.

NYTT NAVN: Vy blir det nye navnet når NSB samler tog- og bussvirksomheten under en ny, felles merkevare. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Tonny Kolås Bergen

BT skriver i sin leder «Dra i naudbremsen» om det vedtatte navnebyttet fra NSB til VY, og redegjør for hvorfor dette navnebyttet aldri skulle funnet sted. Jeg må si meg så hjertens enig! Dette var en veldig trist og frustrerende avsporing.

Vissheten om de krefter og strømninger som ligger bak dette navnebytttet vil gjøre mine togopplevelser dårligere. De nye uniformene vil minne meg på at noen tonn klær sannsynligvis er kastet. Bortkastede penger de heller kunne brukt på å forbedre kvaliteten på reisene!

Institusjoner som NSB har vært noe dønn solid, urnorsk og et resultat av de omreisende anleggsarbeidere sitt blodslit. Slike ting tuller vi ikke med.

Å kutte navnet NSB er å kutte linken til historien om våre folkelige og hardtarbeidende kvinner og menn. En av disse heltene var bonden Gjert Kårdal fra Flåmsdalen, som fikk Kongens fortjenestemedalje i 1910 for sitt årelange arbeid med snømålinger under til dels ekstreme værforhold. Dette gjorde han for å muliggjøre byggingen av Bergensbanen. Mon tro hva han Gjert Kårdal hadde syntes om dette nye fancy navnet Vy?

Jeg er uansett overbevist om at 98 prosent av Norges befolkning er imot navnebyttet.