Vinneren av sykkel-VM ble Bergen by. Da kan ikke kommunen la bidragsyterne bli taperne.

Går det an å verdsette den reklamen sykkel-VM 2017 ble for Bergen by?

Hele Norge fulgte med. Det gjorde også store deler av det sykkelinteresserte Europa. Selve festen og arrangementet ga i 2017 store inntekter til byens forretninger og hoteller. I de kommende år vil reklamen festen skapte resultere i at mange turister vil velge Bergen som reisemål. De positive ettervirkningene kan vare i mange år.

Det fantes dem som stilte spørsmål ved valget av Bergen. Folk var redde for været, den bratte avslutningen av tempoløpet opp Fløyfjellet og sikkert mye annet. Alt ble gjort til skamme, og arrangøren og bergenserne viste oss at det faktisk var mulig. Jeg tror det var vinneren av temporittet som etter målgang kommenterte løypen på følgende måte: «Kan vi gjøre dette hvert år?». Bedre attest kan ingen få.

Men som vi alle vet så gikk dette flotte arrangementet med et underskudd. Kanskje ble det for flott. Arrangøren ville det beste for Bergen by. De ville lykkes. Tapet kan i «worst case» bli ca. 57 millioner kroner. Da er alle inntektene og utgiftene holdt opp mot hverandre.

Nå bor ikke jeg i Bergen, men jeg har fått med meg at Bergen kommune gikk med et stort overskudd i 2017. Det var på hele 1135 millioner kroner og i 2016 var overskuddet hele 1097 millioner kroner. I norsk målestokk er dette mye svært mye penger.

For at det for ettertiden skal være en minneverdig avslutning på dette flotte arrangementet synes jeg Bergen kommune skal ta på seg spanderbuksene. De bør bevilge de pengene som er nødvendig. Ellers vil mange ærlige og hardtarbeidende mennesker blir sittende igjen med skjegget i postkassen. Mange av disse er sikkert også fra Bergen.

Jeg er sikker på at Bergen by allerede har fått svært god valuta for de pengene de eventuelt bevilger. Ved å stille opp nå vil dere attpåtil få verdifull godvilje og vise samfunnsansvar.

Man kan ikke la folk bli sittende igjen med svarteper når vinneren så tydelig er Bergen by.