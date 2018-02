Vi vil jobbe for at ambisjonene i Nasjonal transportplan innfris.

Det satses på Vestlandet, selv om Bergens Tidende gjennom mange oppslag de siste par årene har forsøkt å fremstille landsdelen som glemt og forsømt.

I våre fem statsbudsjett så langt har jernbanebevilgningene vært på totalt 108,4 milliarder kroner. Til sammenligning bevilget rødgrønn regjering 60,2 milliarder kroner i sine siste fem statsbudsjett. Bevilgningene til jernbanen vil øke fremover. Det blir derfor litt snodig når BT på lederplass gir inntrykk av at det er kronisk pengemangel i jernbanen.

Ja, når man leser tonen i lederen skulle man tro jernbanen hadde opplevd store kutt de siste årene.

Det pågår nå en prosess hvor Jernbanedirektoratet skal lage et handlingsprogram for å realisere ambisjonene i Nasjonal transportplan (NTP). Bane Nor har kommet med sitt faglige innspill, og det har skapt diskusjon. Bane Nor foreslår en delvis annen tilnærming for å oppnå NTP-målene. De mener det kan være mulig å få pengene til å strekke lenger ved å stokke litt om på rekkefølge og omfang, samtidig som effektene for kunden fortsatt oppnås.

De ser for seg store transportproblemer i byggeperioden dersom alle prosjekt skal gjennomføres «på én gang», og foreslår endringer for å minimere kaoset for pendlerne.

Bane Nor har sett på det norske entreprenørmarkedet og har tanker om hvordan man kan unngå for store variasjoner i oppdragsmengden og unngå at man presser prisene høyt på grunn av knapphet i markedet. Og de tar med seg nyeste kunnskap om utfordringer og muligheter i prosjektene. I tillegg har de vektlagt at man skal nå de overordnede målene om økt antall avganger, økt kapasitet, bedre tilbud til de reisende og så videre. Og det siste er nok det viktigste for de togreisende.

Frp i regjering betyr ikke at landet unngår utfordringer. Men de håndteres og løses. På samme måte vil vi jobbe for at ambisjonene våre i NTP innfris. Det er Jernbanedirektoratet som utarbeider handlingsprogrammet. Men det er viktige tema Bane Nor tar opp, og de fortjener en faktabasert debatt, ikke skrik og skrål. Ikke politisk spill og spetakkel.

Jeg har ikke mistet nattesøvnen, men vi vet vi har mye jobb foran oss.

Til slutt: BT gir nok en gang inntrykk av å ha «avslørt» at Jernbaneverket aldri hadde bedt om mer tid på forberedelsene til bygging av Ringeriksbanen. La meg, nok en gang, gjenta for BT at saken om årstallene 2019 eller 2021 handlet om hvor mye risiko man skulle akseptere i planene. Bane Nor var tydelig på at de kunne ha byggeplaner klare i 2019, men at de ville være beheftet med stor usikkerhet om blant annet grunnforhold. Ved heller å bruke litt mer tid på forberedelsene ville vi ha langt sikrere kunnskap om kostnader, trasévalg og så videre.

BT har i sin omtale helt utelatt perspektiver rundt risikohåndtering. Den luksusen har ikke jeg.