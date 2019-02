Fjerner over 10.000 vogntog fra veiene

DEBATT: Det er uforståelig at fiskeriministeren vil sette slakteskipet på land.

BIDRAR: Regjeringens satsing på å flytte gods fra vei til sjø, skal gi bedre transportsikkerhet og redusere både slitasjen på veinettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren. Det er nettopp det slakteskipet «Norwegian Gannet» bidrar til, ifølge innsenderen. Foto: Marita Aarekol

Carl-Erik Arnesen Adm. dir. i Hav Line

I programmet «Debatten» på NRK1 tirsdag 29. januar, kunne vi høre om alvorlige ulykker med utenlandske vogntog på norske veier. Mangel på kjetting og riktig utstyr skaper kaos og stor fare på vinterglatte veier, og utallige eksempler viser at mange utenlandske sjåfører som kjører i Norge har uverdige arbeidsforhold og utnyttes på det groveste.

Bildene fra NRK er ikke noe nytt. Historiene gjentar seg hvert år, og er et vedvarende bevis på at noe må gjøres raskt. Regjeringens satsing på å flytte gods fra vei til sjø, skal gi bedre transportsikkerhet og redusere både slitasjen på veinettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren. For å få til det, må flere aktører tørre å tenke nytt.

Politikerne har, med statsministeren i spissen, lagt stor vekt på at oppdrettsnæringen skal innovere og ta klimaansvar. Slakteskipet «Norwegian Gannet» bidrar til å nå målet om å flytte gods fra vei til sjø. Skipet fjerner 200 vogntog fra veien hver eneste uke og over 10.000 i året, sparer 46 prosent av klimagassutslippene, og hever samtidig kvaliteten på produktet betydelig. Mattilsynet og Fylkesmannens miljøavdeling har uttrykt sin støtte. Det samme har sentrale forskningsmiljø og miljøvernorganisasjoner.

Nyvinningen blir møtt med debatt, og det er bra. Men debatten viser også at det generelt er lite kunnskap om skipet, og vi opplever nærmest en flom av uriktige påstander. Frykten for hvor mange arbeidsplasser «Norwegian Gannet» kan utfordre, er sterkt overdrevet. Skipet er et norsk fartøy, registrert i norsk ordinært skipsregister (NOR), med norsk mannskap og norske lærlingplasser. Vi har ansatt 30 personer, og etter planen skal vi ansette 70 til. Vi har norske betingelser, og opplever at dette er kompetansearbeidsplasser som mange er veldig interesserte i. Det så vi tydelig i søkertallet vårt.

Vi er opptatt av at våre ansatte skal ha god lønn, gode betingelser og en god arbeidsplass. Det er en selvfølge for oss at de ansatte er organisert, og at vi følger gjeldende tariffer. Vi har en veldig god dialog med fagforeningene, og det skal vi fortsette å ha.

Alt skipet gjør, er sterkt etterspurt av politikere, lokalmiljøer og næringen selv. Derfor er det uforståelig at fiskeriministeren bestemmer seg for å sette skipet på land over en teknikalitet.

Først går statsråden mot egen fagetat, Mattilsynet, og så slår Bergen tingrett fast at Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeriministeren bruker loven feil i forsøket på å stanse Hav Line sitt prosjekt. Nå er også norske myndigheter klaget inn til Esa av Danish Seafood Association for brudd på EØS-regelverket.

Sist uke sendte vi en formell klage på Nærings- og fiskeridepartementets vedtak. Nå forventer vi at fiskeriministeren og departementet forstår verdien «Norwegian Gannet» vil ha for fremtidens sjømatnæring, og at de handler deretter.

