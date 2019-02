Gi toget en sjanse!

DEBATT: Hvordan kan man skille mellom kundeservice, robust drift og fornøyde kunder?

MISFORNØYDE KUNDER: For at toget skal ha en sjanse mot den sterk forurensende flytrafikken, må det være effektiv i drift og ha god kundeservice, skriver Ragnhild M. Eidem Krüger. Foto: Eirik Brekke

Ragnhild M. Eidem Krüger Journalist og skribent

I BT 23.04 listes det opp hvilke kriterier som skal avgjøre anbudskonkurransen om drift av Bergensbanen. Flere og mer fornøyde skal vektlegges, mens robust og effektiv drift, samt kundeservice, nedprioriteres. Hvordan kan man skille mellom kundeservice, robust drift og fornøyde kunder?

Ragnhild M. Eidem Krüger Foto: Privat

Torsdag startet reisen med morgentoget fra Oslo. Det var ikke lenger morgen da toget viste seg. Lokomotivet manglet. Hadde de ikke kommet på at det skulle gå et tog til Bergen den morgenen? At dørene deretter slo seg vrange, bidro til en forsinkelse på en time og 45 minutter.

Informasjonen underveis var ikke imponerende. Like før Voss fikk vi vite at vi måtte forlate toget der. Det skulle returnere til Oslo, og vi skulle reise videre med lokaltoget.

Å Vestland – Vestland! Det ble Bulken, Seimsgrend, Evanger, Bolstadøyri, Dale, Stanghelle, Vaksdal, Trengereid og Arna før vi kom til Bergen cirka to timer forsinket.

Det var neppe mange kunder som var fornøyde etter turen, men noen beklagelse fra NSB registrerte jeg aldri.

Det finnes garantert verre historier der ute, men dette burde likevel være en øyeåpner. For at toget skal ha en sjanse mot den sterk forurensende flytrafikken, må det både ha robust og effektiv drift og god kundeservice.

Selv skulle jeg ønske at NSB kunne hive seg rundt, få ting på stell og vinne konkurransen.

