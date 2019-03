Døden på resept

DEBATT: Vi er blitt vitne til en utglidning av dødshjelppraksis.

AKTIV DØDSHJELP: Et lovverk for å drepe pasienter vil ha vanskeligheter med å sette opp en tydelig og rettferdig grense for hvem som er innenfor og utenfor jussen, skriver Maria Selbekk. Bildet er fra palliativ avdeling ved Røde Kors sykehjem i Bergen. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Maria Selbekk Informasjonsansvarlig i Menneskeverd

25. februar skrev Ellen Sophie Thobro at vi ikke bør la de mest hjelpeløse og syke som bare ønsker å dø, leve et liv med uutholdelig lidelse, kun fordi samfunnet synes dødshjelp er ubehagelig.

Men det er langt ifra årsaken til at vi er mot en innføring av aktiv dødshjelp i Norge. Et lovverk for å drepe pasienter vil ha vanskeligheter med å sette opp en tydelig og rettferdig grense for hvem som er innenfor og utenfor jussen.

Mange ønsker selvråderett over egen død, men en innføring av aktiv dødshjelp krever at man overlater denne definisjonsoppgaven til politikere, psykiatere og legestand. Det er et stort paradoks at autonomi er en av hovedbegrunnelsene for retten til selvvalgt død, samtidig som man erkjenner at den bør ha strenge rammer.

Da aktiv dødshjelp ble lovlig i Nederland for 17 år siden, var intensjonen at det kun var de aller sykeste som skulle få mulighet til å velge dødshjelp. Man måtte ha «uutholdelige smerter» og «ingen utsikter til forbedring».

Gjennom årene har det skjedd en fortolkning av kriteriene for å få innvilget eutanasi, og grensene for hvem som skal motta denne «helsehjelpen» har blitt forskjøvet i takt med den liberaliserte lovgivningen. I dag åpner den nederlandske loven opp for at psykisk syke, demente og mennesker som lider av depresjon også får innvilget dødshjelp.

I Benelux-landene tyder det på at palliative enheter «behandler» med dødshjelp i stor skala: 5 prosent av dem som dør i Nederland, dør ved medisinsk hjelp. I Flandern-regionen i Belgia er tallet 6 prosent. Med andre ord er vi blitt vitne til en utglidning av dødshjelppraksis, som verken kan sies å være trygg eller god. Det er naivt å tro at Norge kan få på plass en annen lovgivning som er vanntett mot slike tendenser.

Jeg er glad for at vi i Norge har som mål å avhjelpe lidelse med omsorg og optimal medisinsk behandling, i stedet for å tilby pasientene døden på resept.

