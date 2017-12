Det hadde vært ganske fint hvis de som forsker på noe klarer å forklare konsepter, resultater og ideer på en måte som gir mening for alle.

Jeg begynte (dessverre) å lese kommentarene under en NRK-artikkel om menneskeskapte klimaendringer som kom opp i nyhetsstrømmen min på Facebook. Kommentarfeltet, som offisielt har blitt en krigssone, begynner på denne måten:

«…og da er det bare å vente på at gutta fra Livets Harde Skole skal fortelle oss hvordan klimasystemene egentlig fungerer.»

Dette var selvsagt ikke en spesielt god, eller saklig, begynnelse på noe som helst, men lynraskt har man etablert partene i krigen. Nå er det oss mot dem. En av representantene fra «livets harde skole», har følgende å si: «Idag skal man gjerne ha en doktorgrad så man kan snakke svada».

Hvorfor hater folk akademikere?

Jada, jeg vet. Jeg skal alltid bryte inn og si «nei, det er ikke helt sånn det er», eller «detox er bare tull». Familien min sa en gang at de holdt på å kjøpe en T-skjorte til meg hvor det sto «Fuck google, ask me.» Jeg vet at forskning er irriterende, men er det virkelig så galt at «folk flest» ikke orker å høre på?

De to partene kan ikke snakke med hverandre. Akademikerne bruker en ovenfra og ned-holdning, som selvsagt appellerer til det verste i «livets harde skole». «Livets harde skole», derimot, avviser vitenskapelige prinsipper og metodologi som svada og tull, noe akademikerne ikke har mye til overs for. Det blir ikke bedre av at begge parter aser hverandre opp, og blir mindre opptatt av saken, og mer opptatt av å bevise hvor tåpelig den andre parten er. Fra hver side av leiren er det ingen forsøk på å snakke med hverandre, bare over og under hverandre.

Skrekkslagen leser jeg hvor dårlig akademikernes budskap går inn. Det er selvsagt opp til enhver hva en vil tro, og vi skal respektere uenighet, men som akademiker kjenner jeg sterk på at jeg i alle fall ønsker at informasjonen skal være der. Tilgjengelig. Forståelig.

Det er tilsynelatende bare jeg som har dette ønsket i kommentarfeltet. Når en av akademikerne på ganske sarkastisk vis forsøker å belære en fra «livets harde skole» om hvordan vitenskap fungerer, er det ingen nåde: «Ser du er opptatt med å vise frem dine meritter, hva er det så spesielt med å jobbe på et universitet, og så i Bergen da …»

Og så i Bergen da! Det som kunne vært en fin meningsutveksling, gikk rett til Bergen. Begge parter feiler her. Akademikeren klarer ikke tøyle seg, og «livets harde skole» får bevist akkurat det de trodde: Akademikere er overklassesnobber som alltid skal ha det siste ordet.

Det blir bare verre. «Jeg gidder ikke diskutere klimaendringer og vitenskap med en mann som ikke kan stave dinosaur en gang», er det en som skriver. En stakkar viser frem en graf og skriver noen ord om den med hyggelig tone, men blir fullstendig ignorert. Her vil man heller kjefte og smelle.

Det hele bryter sammen ved at begge parter enkelt og greit gir opp. Konspirasjonsteoretikerne entrer scenen sent som vanlig, som gribber som ønsker å plukke diskusjonen ren. «Det er jo sånn staten tjener penger i dag på all dumskapen de klarer og få oss mann i gata til og tru på /hjernen vasking» er det en som hevder på slutten.

Vi trenger ikke alle være venner. Vi trenger ikke alle være enige, heller. Uenighet skaper spenning og kontrast i samfunnet, og store, viktige og verdensendrende konsepter fremstår fordi en eller annen er uenig. Vi må derimot snakke sammen, på en respekterende og meningsfull måte. I akademia lærer vi at informasjon skal utveksles, at ideer og tanker skal argumenteres for med resultater og logikk, og at man skal ta graden sin så alvorlig, at en aldri oppnevner seg selv til en slags orakel. Hvorfor har så mange akademikere glemt dette?

Jeg som har doktorgrad i svada (fra Bergen, til og med!) og er bedreviter, forfatter og kverulant har ikke alltid rett heller. Faktisk tar jeg feil hele tiden. Det er så vidt jeg klarer å sette sammen et ikea-møbel, og jeg svir risen min hele tiden. Jeg forstår ikke hva et bilag er, og det er bare så vidt jeg vet forskjellen på høyre og venstre. CV-en min er helt irrelevant når jeg skal til mekanikeren. Jeg er prisgitt at jeg blir forklart hva som er galt med bilen min på en måte som gir mening for meg. Kanskje jeg forstår at jeg kan gjøre noe annerledes slik at jeg ikke får dette problemet i fremtiden, eller kanskje jeg innser at jeg bør få meg en ny bil. Valget er mitt. Men jeg må få informasjonen fra noen som vet noe jeg ikke vet, på en måte jeg forstår. Mekanikeren feiler ikke. Kanskje vi med doktorgrad i svada har litt å lære fra «livets harde skole».

Kjernen av problemet er fremmedgjøring og distanse mellom de som har informasjon, og de som søker svar. Gjennom trådene går det igjen en klagesang, et mantra av forvirring og desillusjon blant «livets harde skole». En av dem som kommenterer, sier det bedre enn jeg kan: «Man vet liksom aldri om det man leser er en sannhet eller en halvsannhet lengre.»