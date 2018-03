Noe må gjøres før vi mister viktige stemmer. Hetsingen må stoppe nå.

Noe av det fineste vi vet, er når unge mennesker engasjerer seg i samfunnsdebatten.

Men vi vet at det også koster å engasjere seg.

Å bruke sin stemme til å si ifra om urett og å kjempe for det man tror på, det koster.

Det koster å bruke store deler av sin våkne tid på å forsøke å gjøre noe godt for andre, for samfunnet. Det koster også vilje, motivasjon og tro på at det faktisk er mulig å utgjøre en forskjell.

Men det skal ikke koste deg din sinnsro, din nattesøvn og din trygghet.

I dag er dette likevel den grusomme realiteten.

Sumaya Jirde Ali, en 20-åring fra Bodø, forsøkes trues ut av det offentlige ordskiftet. Ali er en aktiv samfunnsdebattant som har valgt å bruke sin tid og sin stemme til å bidra.

Prisen hun må betale for dette, er alt for høy. Hun mottar trusler om drap og voldtekt, og hun må gå med voldsalarm hver dag. Nylig har også faren hennes blitt truet, og hun har sett seg nødt til å trekke seg fra flere offentlige arrangement, blant annet talen hun skulle holde 8. mars i Bergen.

Det spiller ingen rolle om man er enig eller uenig med hva denne unge kvinnen mener; å true noen som bare har engasjert seg verbalt i samfunnsdebatt er fullstendig uakseptabelt.

Og til dere som har kommet med trusler: Hvorfor har dere så mye hat?

Hvorfor har dere så mye hat at dere truer et annet menneske på livet?

Vil dere virkelig leve i et land hvor de som sier sin mening blir trakassert og truet? Ved å hetse samfunnsdebattanter ut av det offentlige ordskiftet begrenser dere andre menneskers ytringsfrihet, den samme ytringsfriheten dere kjemper så hardt for i andre sammenhenger.

Truslene bryter mot prinsippene Norge er bygget på. De er rett og slett en trussel mot rettsstaten.

Vi skal kjempe for at dette ikke skal være realiteten. Vi retter også en direkte oppfordring til våre politikere om å ta standpunkt. Det holder ikke med en tweet eller en oppdatering på Facebook.

Det må løftes opp på den politiske dagsorden.

Ingen skal trues til taushet. Vi må kjempe sammen for en fri offentlig debatt, ellers vil totalitære krefter vinne frem. Her bør regjeringen komme på banen og ta et aktivt standpunkt om hvordan debattkulturen i Norge skal være fremover.

Noe må gjøres før vi mister viktige stemmer. Hetsingen må stoppe nå.

Sumaya Jirde Ali gir en stemme til en gruppe som altfor ofte ikke blir hørt. Arbeidet hennes er en berikelse i samfunnsdebatten.

Vi trenger hennes stemme. Hun skal lyttes til og behandles med respekt og medmenneskelighet. Ingen skal bli møtt med trusler og hat når de ytrer seg.

Å frykte for sitt liv og livet til sine nærmeste skal ikke være prisen å betale for å være samfunnsengasjert i Norge.