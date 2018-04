Jeg husket feil om antall rom som var rammet av betongstøv da BT ringte.

I flere store saker har BT skrevet om problemene knyttet til støvinntrengning under oppussingen av Kode 1. I en artikkel 24. april vinkles det på at jeg, som daværende direktør ved Kode, ble varslet om støvsaken, men har forsøkt å formidle noe annet. Det er feil.

Ja, jeg ble varslet. Jeg har aldri påstått noe annet. Jeg tok saken på største alvor fra første stund, til tross for at BT i flere artikler har forsøkt å fortelle en annen historie.

Ja, jeg var kjent med at dette rammet gjenstander som sto lagret i Kode 1 under oppussingen, men jeg husket feil vedrørende antall rom da BTs journalist ringte meg.

Jeg har i intervjuer med BT belyst problemene knyttet til støvinntrengningen. Støvet, som gikk inn i midlertidige magasiner og satte seg på gjenstander, ble på det tidspunktet jeg var direktør ansett som en rengjøringsjobb som kunne utføres over tid, og saken ble håndtert deretter.

Dette var en uheldig og utilsiktet hendelse, som jeg håndterte etter den informasjon jeg på det tidspunktet hadde.

Jeg har hatt samtaler med BT om dette, og i flere omganger svart på spørsmål i saken. Jeg har forsøkt å være så konkret som mulig, men har naturlig nok ikke lenger tilgang på all dokumentasjon i sakens forbindelse.

Jeg har derfor forsøkt å være tydelig på at jeg ikke kan redegjøre for saken i detalj, eller svare for eventuell utvikling i denne saken etter min avgang som direktør. Jeg hadde min siste dag som Kode-direktør 23. mai 2017.

Jeg opplever at det rettes en gjentakende kritikk mot min håndtering av saken. Det er betimelig at mediene forsøker å granske saker for å finne et hendelsesforløp. Jeg mener likevel at BT forsøker å skape et fortegnet bilde av min håndtering av saken. Det fremstår også i mer enn én artikkel som om jeg ikke vil uttale meg.

BT har fått sitater til alle artikler de har skrevet om dette, men de har valgt ikke å bruke deler av dem. Jeg ønsker derfor å presisere noen momenter:

Jeg har aldri forsøkt å snakke ned omfanget i denne saken. Jeg har hele tiden tatt denne saken på største alvor, og har aldri forsøkt å fraskrive meg ansvar. Jeg ble informert om skaden da den oppsto, og det ble umiddelbart startet et arbeid for å håndtere skaden.

Jeg ble beroliget av vurderinger som tilsa at gjenstandene ikke ville ta skade av støvet, såfremt det ble fjernet på korrekt måte. Det ble vurdert at det ikke ville skade gjenstandene at fjerningen av støv ble gjort over en lengre tidsperiode, og jeg opplevde at dette var en trygg og god løsning.

Artikkelen i BT 24. april bygger på en e-post og et notat som viser at omfanget av støvet var i flere saler og at støvet burde fjernes snarest mulig. Dette er et notat jeg snakket med BT om i min første samtale med journalisten i januar i år, og som lå til grunn for den håndteringsplanen som ble lagt. Det ble etter dette iverksatt tiltak, blant annet for å kontrollere temperatur og luftfuktighet, slik at gjenstandene ikke skulle ta skade.

Konklusjonen var at dette var en rengjøringsjobb som kunne gjøres over tid, uten at gjenstandene tok skade av det. Dette har også dagens museumsledelse bekreftet til BT. At arbeidet med opprydning nå er forsinket, er beklagelig for museet, men et faktum jeg ikke kan svare for da dette er basert på beslutninger og prosesser iverksatt etter min tid som direktør.