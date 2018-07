Bergen kommune må ta mer ansvar.

Jeg har lest innlegget fra Etatdirektør for sykehjem, Karl Henrik Nicolajsen, i BT den 26. juni. Det er så langt fra virkeligheten som det kan være. Nicolajsen skulle faktisk tatt seg en ukes jobb på en demensavdeling.

Da tror jeg han hadde fått et annet syn på saken.

Jeg har selv et nært familiemedlem boende på en demensavdeling i Bergen, og tilbringer derfor en mye tid på sykehjem. Når det er to pleiere som skal sørge for alt; personlig stell morgen og kveld, måltider med mating ved behov, rydding, bestilling av utstyr, føring av pasientjournaler, og samtidig gi beboerne aktiviteter som glede, blir det liten tid til overs.

Pleierne som ønsker at demente skal få gå ut, får ikke tid til dette. Beboere som er demente, må så å si sitte inne hele dagen. Jeg vet at det er mange som ikke er i stand til å komme ut, men de som er fysisk friske, må ikke holdes inne dagen lang.

Demente er mennesker på lik linje med oss andre, og jeg ber om at kommunen omgående setter inn flere pleiere på disse avdelingene. Selv fangene blir luftet hver dag.

Kom ikke og si at Bergen kommune ikke har midler til dette. Det er ikke rart at Ap synker som en stein. Hadde jeg vært frisk, skulle jeg ha tatt mitt familiemedlem ut hver dag, men det lar seg dessverre ikke gjøre.

Det hadde faktisk vært bedre om staten overtok eldreomsorgen, for sånn som Bergen kommune behandler sykehjemmene, er ikke holdbart. Alt her i verden dreier ikke seg om kroner og øre. Denne umenneskelige holdningen må det bli slutt på.

Hadde det ikke vært for de fantastiske frivillige, hadde det vært en katastrofe. Men man kan ikke basere eldreomsorg på frivillige. Bergen kommune må ta mer ansvar.