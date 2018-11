DEBATT: Det er for lett å si at ingen bør være så dumme at de sender intime bilder av seg selv.

Det er blitt ganske normalt – kanskje særlig blant ungdommer – å sende intime bilder via Snapchat eller andre sosiale medier. Dette ble enda tydeligere i fjor høst da nakenbilder av håndballstjernen Nora Mørk ble ufrivillig spredt på internett.

Et år tidligere skjedde det samme med bloggeren Sophie Elise. Dette førte til at flere jenter sto frem, og at man tok debatten om ufrivillig spredning av intime bilder.

Selv om bildene gjerne sendes til kjærester eller andre utvalgte som man tenker er til å stole på, går det ikke alltid slik det skal. Vi hører ofte om bilder som kommer på avveie, og som blir spredt på internett som ild i tørt gress.

Men hvorfor fortsetter vi å ta intime bilder? En stor del av dagens ungdomskultur handler om å vise seg frem, og mange vil hevde at kulturen er blitt mer og mer seksualisert. Det kan føre til en normalisering av å sende nakenbilder.

40 prosent av unge i alderen 18–20 år har tatt nakenbilder av seg selv, viser en undersøkelse i regi av Unicef og Telenor tidligere i år. Tre av fire av disse har delt slike bilder av seg selv, noe som tydelig indikerer at det er veldig vanlig blant unge.

Det blir for lett å si at hvis noen ikke ønsker at intime bilder av en selv deles videre, så må de ikke være så dumme og sende slike bilder. Vi mener det blir helt feil. Da plasserer man skylden på offeret i stedet for lovbryteren. For problemet er ikke selve nakenbildene, men handlingen til personen som deler bildene videre.

Å spre private bilder av andre uten tillatelse kan anses som et overgrep, og det er viktig å huske at et overgrep aldri er offerets skyld.

Å dele intime bilder kan ha store konsekvenser. Først og fremst for den som er så uheldig å få nakenbilder delt ufrivillig. Det kan være en stor psykisk belastning, og det oppleves som et enormt tillitsbrudd fra personer man trodde man kunne stole på.

Samtidig kan ulovlig bildespredning ha store konsekvenser for den som sprer bildene. Høyesterett avgjorde i november 2016 at det er ulovlig å dele intime bilder uten samtykke. Det betyr at dersom du er over 15 år, risikerer du å bli straffeforfulgt.

Så hva kan man egentlig gjøre? Det er viktig at voksne møter ungdommer med forståelse og omsorg. Det nytter ikke å komme med pekefingeren, spesielt ikke i en tid hvor sosiale medier spiller en såpass stor rolle. Vi kan gi råd om forholdsregler, men det tar ikke tak i roten av problemet. Det vi heller må fokusere på, er grensesetting, samtykke, maktforhold og lovverket.

Det er også viktig at foreldre og skoler har en tett dialog med barn og unge om seksualitet, sosiale medier og nettvett. På denne måten kan de unge få mer selvtillit til å stå i mot eventuelt press, og vite hva de skal gjøre dersom sine intime bilder kommer på avveie.

