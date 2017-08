Elbilløsningen er bare et kuriøst sidespor vi bør glemme.

Jeg har kvittet meg med min siste bil. Det er vemodig. Jeg elsker å kjøre bil, særlig på lange turer nedover i Europa, over fjellet og til hytten. Men nå må det være slutt. Et rimelig godt kollektivtilbud i Bergen gjør privatbilen dyr og overflødig for lokalbruk. Skulle ikke alternativet være å kjøpe elbil?

Elbil er vel egnet for bybruk, men foreløpig ikke for de lange kjøreturene i inn- og utland. Og er egentlig elbilen det miljøikonet noen har gjort den til?

Norge er blitt «elbillandet» på grunn av ekstra økonomiske fordeler, og fordi vi har et overskudd av fornybar kraft. Slike fordeler er det ikke i andre land hvor produksjonen av kjøretøyene foregår ved bruk av fossil energi.

Det er nå 110 år siden masseproduksjonen av biler startet med T-Ford i USA. Bilalderen basert på fossilt brennstoff må avsluttes ganske raskt for at det fortsatt skal bli levelig for våre barnebarn.

I dag er det en milliard biler og 7,4 milliarder mennesker på jorden. I første omgang må biltallet reduseres med en tredel som betyr en bil pr. 11 mennesker. I Norge har vi over 2,5 millioner personbiler, eller en bil pr. to innbyggere; altså må fire av fem biler vekk fra norske veier om vi skal komme på et nivå som jordkloden tåler. Elbilløsningen er bare et kuriøst sidespor vi bør glemme. Hybridbil er en noe bedre familiebilløsning, som kan gjøre det mulig å opprettholde et noe større biltall.

I år er det stortingsvalg, og partiene er lite villige til å fortelle om, eller godta, det som må gjøres for å bevare jordens bærekraft. I stedet flagges det noen kjørefriheter som gir symbolvirkninger stikk i strid med det som kreves. Det er sikkert gøy å kjøre vannskuter, frislepp av bruken signaliserer at energibruk til morokjøring er helt ok.

Det samme gjelder det økte frisleppet av privat snøskuterkjøring. For begge typer kjøretøyer har vi hatt regler som sikrer freden i naturen. Å endre på dette underminerer mentalt det som kreves av oss alle for å sikre en bærekraftig utvikling.