Voksenpolitikerne fremstår som egoistiske gribber som vil gi fra seg «et lite stykke Norge», men krever et større stykke av verden tilbake.

I slutten av dette århundret kommer vi til å ha 11 milliarder mennesker å brødfø, ifølge tall fra FN. Matmangel er en stor trussel mot verdenssamfunnet i fremtiden. Tilgang på mat og vann er grunnleggende behov hos alle mennesker, og avgjørende for at vi kan skape gode og meningsfylte liv. Til tross for dette forvalter Bergen de jordarealene vi har til rådighet ukritisk og uansvarlig. Voksenpolitikerne fremstår som egoistiske gribber som vil gi fra seg «et lite stykke Norge», men krever et større stykke av verden tilbake.

Bystyret i Bergen vedtok 27. september at 1000 dekar dyrkbar jord i Liland, Birkeland, Ådland og Espeland skal bli brukt til byggeformål heller enn til å dyrke mat. Et areal tilsvarende 24 fotballbaner, 168 dekar av disse 1000 brukes allerede til å dyrke mat.

815 millioner mennesker i verden lider i dag av kronisk sult. Bystyrets vedtak henger derfor ikke på greip. Regjeringens egen målsetting om økt selvforsyningsgrad virker feiet under et teppe og glemt. For Høyre, Ap, Frp, Venstre og KrF er parkeringsplasser, kjøpesentre, veier og boligområder viktigere enn å verne et lite, men svært verdifullt stykke Norge.

I tiden fremover trenger vi fremtidsrettede politikere som tar inn over seg trusselen vi står overfor. Dyrkbare områder er dyrebare områder for nåtid og fremtid når vi skal dekke matbehovene til en stadig økende befolkning. For De Grønne er det en selvfølge at vi skal verne om matjorden og sikre bønder en anstendig lønn som gjør at de kan leve av å dyrke jorden. Om maten i Norge, verdens rikeste land, blir litt dyrere, betaler jeg gjerne prisen. Alternativet er å sende regningen over til andre som ikke har fortjent den.