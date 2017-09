Fargen skjærer og skuret blokkerer utsikten til vakre Byfjorden.

Skur 11 på Bryggen ble oppført så tidlig som i 1905 og er en skam for hele Bergen sentrum. Selv bor jeg i Sandviken og dette skuret på 8x30 meter har irritert så vel som forundret meg i alle år. Like ved Skuret ligger Bryggen, som er på UNESCOs verdensarvliste.

Det nærmer seg sykkel-VM og jeg vil tro mange vil forundre seg like mye som undertegnede over dette skuret, som blokker utsikt mot vakre Byfjorden. I tillegg skjærer den grønne fargen i øynene. Kunne det ikke vært malt i en mer harmonisk farge som grått eller blått?

Forhandlerne på Fisketorget bruker i dag skuret for å oppbevare ting. De tjener godt på Fisketorget og Bergen kommune kan vel kreve at de finner en annen oppbevaringsplass. Såpass har kremmerne råd til. Dessuten er jo sesongen over nå. Jeg synes det er en relativt høy pris bergenserne og turistene betaler for at Fisketorgets forretningsmenn skal få lagre tingene sine.