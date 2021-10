Kunsten å kle seg uten å ødelegge klimaet

Seks enkle trinn for et mer bærekraftig forbruk av klær.

Sarah Lisa Arnesen har gått gjennom forskningen på klimapåvirkningen fra klesindustrien og laget en enkel guide til hva vi som forbrukere kan gjøre.

Sarah Lisa Arnesen, Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet

Rett bak oljen finner vi en nesten like stor klimasynder, nemlig tekstilindustrien. Vi ønsker å være miljøvennlige, men forbruker likevel mer og mer. Spesielt klær.

Hvorfor klarer vi ikke å være så miljøflinke som vi vil, og hvordan kan vi bli litt flinkere? Det vi vil gjøre, må bli det vi gjør!

Her er en enkel guide til hva vi som forbrukere kan gjøre for å bidra til å nå klimamålene.

1 Kjøp færre plagg Trenger du egentlig et nytt plagg til enhver anledning? En viktig årsak til det økende forbruket er at motebransjens trender skifter så raskt at vi hele tiden føler et behov for nye ting. «Fast-fashion»-kjeder har 52 sesonger i året og ikke to, som var vanlig før. «Fast fashion»-konseptet, altså rask mote, handler om å pushe billige klær av dårlig kvalitet kjapt ut i butikkene. Levetiden på disse er derfor kort. Etterspørsel og tilbud henger sammen. Hvis vi kjøper færre klær, produseres det færre klær. Vi ønsker gjerne å kle oss i noe nytt til spesielle anledninger, men ofte blir det nye antrekket brukt bare én gang. I stedet for å eie klærne kan vi for eksempel bytte, låne eller leie. Bedriften Fjong er en av dem som har vært først ute med tilbud om å leie klær i Norge. Hvis vi er flinke til å bruke slike tilbud, vil også utvalget øke.

2 Kjøp klær av god kvalitet Kjøp klær med materialer som varer. Kvalitet er ofte en undervurdert faktor i bærekraft. Et plagg som slites sakte, vil holde seg, og du trenger ikke kjøpe nytt så ofte. God kvalitet koster ofte mer enn dårlig kvalitet. Men dyre klær betyr ikke automatisk god kvalitet. Luksusmerker har skyhøye utgifter, spesielt til markedsføring. De selger status, ikke nødvendigvis kvalitet. Det kan være vanskelig å bedømme kvaliteten til et plagg, men heldigvis har de fleste butikker med respekt for seg selv kunnskapsrike ansatte til å guide oss gjennom betydningen av de forskjellige materialenes egenskaper. Hvis ikke, ta med deg pengene og bruk dem en annen plass!

3 Vask klærne sjeldnere og kortere Du sparer både miljøet, plagget og pengboken om du vasker litt sjeldnere. Etter at plagget er kjøpt, starter den fasen i produktets livssyklus som er mest miljøskadelig – nemlig bruken av plagget. Vask og stell krever mye energi, og klær av plastmaterialer (som polyester, akryl, elastan og nylon) gjør at vi slipper ut store mengder mikroplast i havet. Heldigvis finnes det naturlige materialer som krever mindre stell. Klær av ull er selvrensende og varmeregulerende. De burde derfor luftes og trenger ikke vaskes så ofte. Det reduserer energiforbruket gjennom levetiden til disse plaggene. Men de fleste plagg må dessverre vaskes ganske ofte. En god tommelfingerregel er å alltid bruke miljøprogrammet på vaskemaskinen og bruke tørketrommelen så lite som mulig (eller gi den til en småbarnsfamilie). Da sliter du mindre på klærne dine og sparer samtidig strøm og vann. Slik har du både spart miljøet, plagget og pengeboken for slitasje.

4 Reparer klærne Du trenger ikke stort for å lappe en bukse. Nesten alle klær sys med maskiner og vil derfor ha svakheter. Uansett kvalitet kan klær miste en knapp eller gå opp i en søm. Disse plaggene kan vi reparere raskt selv. Alt vi trenger, er nål og tråd, og kanskje en knapp. Tar du skrittet videre og anskaffer en symaskin, åpnes et hav av muligheter. De fleste av oss klarer å håndtere en helt enkel maskin. Disse er ofte billige, og kanskje kan du kjøpe en som er brukt. Med helt vanlig rettsøm kan plagg som er utdaterte i fasong raskt justeres eller oppgraderes. En skattejakt i en bruktbutikk vil bli morsommere når du kan tilpasse plagget til egen kropp eller lage det til noe nytt.

5 Resirkuler klærne Lever klær du vil kvitte deg med til Fretex el.l. Det kan være vanskelig å kvitte seg med klær på en bærekraftig måte. Det finnes ikke et godt resirkuleringssystem for klær på samme måte som for tomgods. Noen klesbutikker tar imot gamle klær, men slett ikke alle. Inntil et bedre system er på plass, kan du bruke din lokale resirkuleringsstasjon fra Uff eller Fretex. Vårt ansvar er å sortere tekstiler på samme måte som vi sorterer plast og papir.

6 Ikke la deg lure av «miljøvennlig» og «bærekraftig» De fleste bedrifter har bærekraft på agendaen og er ivrige etter å dele det med oss. Derfor finner vi begrepet «bærekraftig» på alle slags klær. Men «bærekraftig» betyr egentlig ikke annet enn akkurat det: kraft til å bære seg selv. Det betyr ikke nødvendigvis at plagget er sosialt og miljømessig bærekraftig. Det å tillegge et produkt bærekraftsattributter er mer attraktivt enn alternativet, nemlig å oppfordre til å redusere det enorme forbruket vi har. Mange bedrifter ønsker at vi skal fortsette vårt overforbruk, sånn at de kan fortsette å tjene masse penger. Derfor bruker noen mer eller mindre misvisende merkelapper for at vi skal shoppe med god samvittighet. Forbedring i produksjon og andre miljøskadelige ledd i produktets verdikjede er viktig. Her har bransjen en omfattende jobb å gjøre. Men vi som forbrukere kan ikke la oss lure. Vi må redusere forbruket vårt og sette oss litt inn i hva de ulike bedriftene mener med bærekraft. På den måten kan vi legge press på bedriftene til å faktisk utvikle mer bærekraftige klær og bremse den skremmende utviklingen vi er med på å skape. Innlegget ble først publisert på Forskersonen.