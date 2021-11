Nok syting. Nå trenger vi å fremsnakke læreryrket.

Vi vil oppfordre både mediene og dagens lærere til å snakke positivt om yrket.

Anna Skjelde (til v.) og Charlotte Snerthammer er snart ferdig med lærerutdanningen. Hvis vi lærerstudenter skal motiveres for yrket, må vi snart skifte fokus, skriver de.

Charlotte Snerthammer og Anna Skjelde Lærerstudenter, Bergen

Vi nærmer oss slutten på en femårig lærerutdanning. Ryggsekken er full av kunnskap, praksiserfaringer og gode vennskap. Før vi lukker sekken, vil vi si ifra og advare mediene og dagens lærere om måten de fremstiller yrket på. For hvis vi lærerstudenter skal motiveres for yrket, mens norsk skole trenger flere lærere, så må vi snart skifte fokus.

Fra syting til fremsnakk. Vi trenger et heiarop før sekken lukkes.

Vi leser ofte om lærere som slutter, og statistikken er skremmende. Færre velger å fullføre lærerutdanningen, og dette får Utdanningsforbundet til å slå alarm og varsle om krise. Krise og en mørk fremtid spår også SSB når de tror norsk skole vil mangle 5800 lærere i 2040.

«Negativitet smitter. Et tungt sukk sprer seg som ild i tørt gress. Enten det er på lærerværelset, hjemme i stuen eller på sosiale medier», skriver innsenderne.

Vi kan ikke lukke øynene for fakta, men vi kan åpne øynene for hvordan fakta påvirker oss. Om ett år er vi ferdig utdannet lærere. Gjennom mediene er veien kort til uro og negativitet. Hvis du googler «læreryrket» skal du ikke lete lenge før du finner overskrifter som: «Det er ikke lenger tiltrekkende å bli lærer», «Jeg er lei av å være lærer nå», eller «Praksissjokket skremmer nye lærere». Hvis mediene ønsker å skremme lærerstudenter bort fra læreryrket, så er de på god vei.

Blir man ofte nok eksponert for negative holdninger, kan man selv pådra seg disse holdningene. Negativitet smitter. Et tungt sukk sprer seg som ild i tørt gress. Enten det er på lærerværelset, hjemme i stuen eller på sosiale medier. Misforstå oss rett. Det er lov å gi fra seg et sukk etter en lang arbeidsdag.

Det er sunt å få ut litt frustrasjon, men vi tror det er usunt å bli værende der for lenge. Derfor trenger vi en kur, en god dose med positivitet. Istedenfor å svare et sukk med et sukk, hvorfor ikke hjelpe hverandre ut av en ond sirkel og heller svare med et oppmuntrende ord, en klapp på skulderen og et varmt blikk?

Det nærmer seg vår tur til å entre læreryrket. Vi vil ikke la negative holdninger fra mediene styre våre forventninger til yrket. Vi ønsker å gå inn i læreryrket med et positivt og åpent sinn. Å kunne si som Pippi Langstrømpe: «Dette har jeg ikke prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert».

Men da trenger vi å høre om de positive sidene ved læreryrket. For de finnes vel de og?

En oppmuntrende undersøkelse viser at så mange som ni av ti lærere trives i jobben. For oss som snart skal ut i læreryrket, er det godt å lese og høre om lærere som trives i yrket, for de finnes, og det er faktisk ganske mange av dem!

I løpet av studietiden har vi møtt mange lærere. Vi har vært gjennom åtte praksisperioder og drukket utallige kopper med kaffe på pauserommet. Mange av lærerne vi har møtt, har et brennende engasjement for undervisning og et stort hjerte for sine elever. Men vi har også sett slitne og oppgitte lærere som står i en krevende situasjon.

Vi er ikke uenige i at læreryrket kan være tøft, det er vi fullt klar over. Men vi trenger at mediene fremsnakker læreryrket og trekker frem lærere som trives, for både forskning og egne erfaringer viser at de gjør det.

Snakk positivt om yrket! Selvfølgelig finnes det nyutdannede som slutter etter få år, men det er ikke disse vi vil høre om. Vi vil høre om dem som kom seg gjennom de første årene med hodet hevet. Dersom lærermangelen blir så stor som SSB har spådd, bør det komme en endring i måten man snakker om læreryrket på, og det litt kjapt.

Hvis ikke vi mediene og lærere fremsnakker yrket, hvem vil gjøre det da?