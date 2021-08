«Nokon må gå» seg en runde

Det er synd at BTs kommentatorer sammenlikner årets fadderopplegg med grøftefylla de selv opplevde.

Fadderuken er et viktig bindeledd mellom unge voksne som trenger å skape nye tilhørigheter, gjerne i en helt ny by, skriver Ingrid Borvik.

Ingrid Borvik Nestleder i Velferdstinget Vest

I Bergens Tidendes podkast «Nokon må gå» fra torsdag 12. august kommer kommentatorene Jens Kihl, Morten Myksvoll og Gerd Margrete Tjeldflåt med et sleivspark mot fadderuken.

Mandag startet nemlig uken Jens Kihl har gruet seg til i et helt år: fadderuken. Her griper også Kihl muligheten til å sammenlikne nevnte uke med nattelivet på ferieøyen Ayia Napa.

Vi husker alle stormen fra fjoråret der unge fadderledere måtte stå ansvarlige for enda en smittebølge. Det var frustrasjon og fortvilelse over manglende kommunikasjon med kommunen og studiested – det blir ikke tilfellet i år.

Det de tre kommentatorene ikke forstår, er at ved å delegitimere fadderuken til en fyllefest, hvis eneste formål er å drikke og feste, skaper de nok en gang et feilaktig bilde av hva fadderuken er.

Ja, det blir drikking, men de siste årene har denne introduksjonsuken på studietiden fokusert mindre og mindre på alkohol. Den er et viktig bindeledd mellom unge voksne som kanskje nettopp har flyttet hjemmefra, og trenger denne uken for å få en tilhørighet og bli kjent med sine medstudenter. Det er med andre ord ikke bare en unnskyldning for å kanskje minne Kihl på vonde episoder fra en sydentur han helst vil glemme.

Ingrid Borvik mener det virker som om NMG-programlederne Gerd Tjeldflåt, Jens Kihl (i midten) og Morten Myksvoll baserer seg på gamle fordommer mot fadderuken.

Det er på tide å se situasjon fra en annen vinkel. Er det ikke bedre at nye studenter samles i kontrollerte omgivelser, i regi av utdanningsinstitusjoner, enn at de samles i private grupper hvor man fort mister kontrollen? Det var sosial omgang studentene savnet mest i fjor.

I vår ble det bekreftet at det var studentkrise i Norge, ifølge SHOT-undersøkelsen. En av fem studenter har tenkt på å ta sitt eget liv, over halvparten følte på ensomhet, utenforskap og isolasjon, og åtte av ti oppga at de mangler kontakt med sine medstudenter. Det er urovekkende at deler av kommentaravdelingen til BT, som godt husker svartmalingen fra i fjor, igjen tar opp malingskosten.

Må vi godta at det blir kaos, spør Kihl i podkasten. Svaret er selvfølgelig nei, men bakgrunnen er mer nyansert enn som så. Årets kull hadde nok overlevd uten fadderuken. Likevel er det helt riktig at den gjennomføres.

Det er sant at fadderuken har vært preget av høyt alkoholinntak, mange folk og mangel på tydelige rammer. Men har de tre kommentatorene forhørt seg med fadderstyrene, utdanningsinstitusjonene eller studentdemokratiene om hvordan fadderuken skal arte seg i år? Det virker ikke slik.

Under fjorårets fadderuke ble Nygårdsparken et samlingssted for mange studenter.

I et halvt år har fadderledere og studieinstitusjonene planlagt hvordan denne uken skal gjennomføres. Årets utgave inneholder derfor hurtigtesting av studenter, mindre kohorter med vakter og smittevernansvarlige på campus.

Fadderuken går med andre ord ikke som normalt, det har den ikke gjort på lenge. Det er synd at seriøse kommentatorer, som for lengst har fullført sine studier, sammenlikner årets fadderopplegg med grøftefylla de selv opplevde på 90-tallet.

Selv er vi spente på å se etterdønningene av Medie-Norges fadderuke; nemlig Arendalsuka, som skal samle journalister, politikere og medieprofiler til mingling og etterfester. Vi har tillit til at arrangørene og Medie-Norge tar ansvar og gjennomfører dette arrangementet med like stort fokus på smittevern og trygghet.

Vi ber derfor om at dere gir oss studenter den sammen tilliten. Ingen og alle har skyld i spredning av smitte, men det hjelper ikke å legge ansvaret på enkelte grupper i stedet for å stå sammen om å bekjempe viruset. La oss begrave stridsøksen en gang for alle.