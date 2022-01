Skader Bergens Tidende fødselshjelpen i Bergen?

Medienes nulltoleranse for at noe kan gå galt, svekker rekrutteringen og skremmer gravide.

Helsepersonell har begrenset mulighet til å uttale seg. Det kan gi en ubalansert fremstilling, mener Ingrid Stedje (til v.) og Chen Sun (sittende). Bak står Ferenc Macsali, Kari Woldseth, David Forsse, Hanne Elise Hundvin Åsheim og Lene Henningsen Sælemyr.

Leger og jordmødre (se navneliste nederst) Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus

Innledningsvis vil vi presisere at dette innlegget ikke er rettet mot noen konkret nyhetssak, men er en generell betraktning av den journalistiske kulturen i Bergens Tidende. Vi ønsker å slå fast at vi har dyp medfølelse med, og anerkjenner sorgen til, mennesker som lider tap.

Gjennom mange år har Bergens Tidende skrevet om Kvinneklinikken og fødselshjelpen i Bergen med negativ vinkling. Vi opplever noen fremstillinger av alvorlige hendelser som tendensiøse og unyanserte. Dette kan virke uheldig ved å ødelegge tilliten pasienter har til Kvinneklinikken i Bergen.

Vi opplever det som problematisk at Bergens Tidende presenterer hendelsesforløp og kommer med egne konklusjoner vedrørende håndtering og skyldfordeling. Dette skjer noen ganger før tilsynsmyndigheter har konkludert i sine rapporter.

Generelt for de fleste tilsynssaker gjelder at helsepersonells muligheter til å uttale seg er svært begrenset. Selv om vi fritas fra taushetsplikten juridisk sett, er det mange tungtveiende grunner til ikke å kommentere pågående utredninger og spekulere i det offentlige rom når det gjelder alvorlige hendelser. Eksempler på dette kan være hensyntagen til pasienter og pårørende, ikke avsluttede tilsynssaker, samt etiske aspekter.

Dette kan dermed medføre en skjev og ubalansert fremstilling av hendelsene. Det er ikke unikt for saker om Kvinneklinikken, og vi må anta at det heller ikke er en ukjent problemstilling for Bergens Tidende.

«I Norge og Bergen har vi et trygt fødetilbud av god kvalitet; påstander som støttes av forskning og statistikk», skriver innsenderne.

I 2012 skrev professor Guri Rørtveit innlegget «Bergens Tidendes nulltoleranse for dødfødsler». Det omtaler blant annet hvordan BT sin journalistikk bidrar til en urealistisk forventning om at fødsler skal skje uten risiko. Rørtveit beskriver hvilke uheldige konsekvenser dette kan medføre for de fødende og deres opplevelse av trygghet, men også for oss som jobber i fødselshjelpen.

Svangerskap og fødsel er en eksistensiell og ofte dramatisk hendelse for mange. I den tredje verden er det forbundet med stor risiko, og er den hyppigste årsaken til dødelighet og sykelighet hos kvinner og nyfødte barn. I Norge og Bergen har vi et trygt fødetilbud av god kvalitet; påstander som støttes av forskning og statistikk.

I fødselshjelpen jobber mennesker. Vi er leger og jordmødre som elsker yrket vårt, brenner for kvinnehelse og har sterkt faglig engasjement, men også yrkesstolthet. Etter beste evne og kunnskap hjelper vi kvinner til å føde friske barn.

I de aller fleste tilfeller forløper graviditet og fødsel normalt, men vi klarer dessverre ikke å forutse og forhindre alle dårlige utfall. Våre avgjørelser er verken basert på et ønske om lav keisersnittfrekvens, økonomiske interesser eller motivasjon for å drive fødselshjelp på en spesiell måte. Vårt arbeid har utelukkende ett formål – at mor og barn skal ha en tryggest mulig graviditet og fødsel, med best mulig utfall.

Vi befinner oss ofte i komplekse situasjoner der vurderinger og beslutninger må tas raskt. Tragiske utfall skjer dessverre av og til, det til tross for at vi har fulgt prosedyrer. Slike hendelser preger oss som mennesker, og som klinikk.

Fødselshjelpen er i en særstilling fordi det skal tas vare på to liv samtidig. I fødselshjelpen haster det ofte mer enn i andre medisinske fagfelt, og ved denne intervensjon kan det stå om helsen til to liv. Det er dessuten vanskelig å forutsi hvor mange kvinner som kommer til å trenge hjelp på samme tid: det være seg dag- eller nattetid. Kvinnene er prisgitt den bemanningen sykehuset har til enhver tid, og utover denne er det ikke lett å skaffe annen hjelp.

Kan vi som fødselshjelpere gjøre feilvurderinger? Finnes det, til tross for all teknisk hjelp og erfaring, uklare situasjoner der vi må ta valg uten å være sikre på at det er rett? Svaret på begge spørsmål er ja.

Vi har tilsynsmyndigheter som fyller en viktig funksjon ved gjennomgang av alvorlige hendelser. I vårt arbeid med kvalitetsforbedring og endring er deres tilbakemeldinger svært verdifulle. Men heller ikke tilsynsmyndighetene kan forhindre alle alvorlige hendelser. Svangerskap, fødsel og barseltid vil alltid bære med seg noe risiko.

Tragiske hendelser skjer selv om fødselshjelpen i Norge er den aller beste i verden. De skandinaviske landene troner alle statistikker for best utfall hos både mor og barn. Dette er nyanser Bergens Tidende sjelden eller aldri forsøker å få frem, og som hadde bidratt til å balansere fremstillingen av hendelsene.

Bergens Tidende kunne også valgt å skrive om de gode historiene, der leger og jordmødre redder mor og barn, og der vi til tross for høy risiko for alvorlige hendelser, unngår disse. Med jevne mellomrom får vi brev fra takknemlige foreldre som vil takke oss for den fødselshjelpen de har fått. Noen ganger har de vært i kontakt med avisen, men vi undrer oss over hvorfor Bergens Tidende ikke har viet dem oppslag?

Det er et velkjent og økende problem at det er mangel på jordmødre og fødselsleger i hele landet, samt at fødselshjelpere slutter i faget. Det er flere grunner til dette, men de viktigste tror vi er stor vaktbelastning med høyt arbeidstempo, ansvarsmengde og en enorm fallhøyde dersom noe går galt i en fødsel.

Samfunnets og medienes nulltoleranse for at noe kan gå galt, bidrar negativt både ved at vi skremmes ut av faget, men også til manglende rekruttering. For hvem ønsker å stå i frontlinjen og utsette seg for vanskelige valg som har stor betydning for menneskers liv? Dersom erfarne fagfolk kvier seg for å gjøre jobben, hvem skal da gjøre den?

Vi mener at Bergens Tidende foregriper konklusjoner av pågående utredninger, forenkler kompliserte sammenhenger og analyserer fødselsforløp og gitt fødselshjelp uten å ha forutsetninger for dette. Historiene er skrevet for å vekke sterke følelser og har unyanserte kildehenvisninger.

Bergens Tidende utnytter en skjev informasjonsbalanse til å eie sannheten om hvordan en hendelse har forløpt. Alle disse virkemidlene brukes til å skape sensasjonsjournalistikk. Dette er uheldig og skaper unødig engstelse hos gravide kvinner og deres partnere, og gjør oss som fødselshjelpere mindre i stand til å skape trygghet.

Bergens Tidende må gå i seg selv og spørre seg hvilken hensikt de har med denne typen journalistikk. Vår oppfatning er at avisen bidrar til å ødelegge for fødselshjelpen i Bergen.

Og til de fødende kvinner i Bergen: Takk for tilliten dere viser oss. Vi skal ta godt vare på dere og gjøre vårt ytterste for at dere skal få den beste fødselshjelp.

