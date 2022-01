Toppidrettens sykelige logikk

«Idretten snur alle steiner for å bli stadig bedre og vinne flere medaljer i tråd med det olympiske motto «Citius – altius – fortius» – hurtigere, høyere, sterkere», skriver Jan Ove Tangen.

En total omlegging må til.

Jan Ove Tangen Professor, dr. philos., Universitetet i Sørøst-Norge

VG, Dagbladet og andre nyhetsmedier har i det siste angrepet de syke sidene ved idretten, særlig de mange tilfeller av spiseforstyrrelser blant kvinnelige langrennsløpere og hoppere.

Mange har blitt beskyldt for å bidra til den syke idretten generelt og spiseforstyrrelser spesielt, så som overambisiøse foreldre og trenere, utøvere som ikke roper varsku på vegne av det de har sett og opplevd, og andre involverte som har visst om problemet, men bevisst har valgt å overse det.

Til og med løypeleggere og løypedesignere er blitt stilt til ansvar. I dette innlegget vil jeg argumentere for at «skylden» ligger et annet sted – den ligger i den moderne idretten selv, i dens logikk.

«Troen på å løpe enda hurtigere, hoppe enda høyere og bli enda sterkere, er i bunn og grunn patologisk, dvs. sykelig», skriver Jan Ove Tangen.

Den moderne idretten er ustoppelig i sin jakt etter det som kan gi den lille fordelen for å sikre fremgang og seier. Idretten snur alle steiner for å bli stadig bedre og vinne flere medaljer i tråd med det olympiske motto «Citius – altius – fortius» (hurtigere, høyere, sterkere).

Å slanke seg for å få den lille, men viktige fordelen av mindre vekt, er et åpenbart eksempel på dette mottoet. Å bruke helseskadelig fluor-smøring på skiene er et annet. Eksemplene er mange.

Troen på å løpe enda hurtigere, hoppe enda høyere og bli enda sterkere, er i bunn og grunn patologisk, dvs. sykelig. Det er umulig å løpe en 100 meter raskere enn 0,0 sekunder, hoppe høyere enn 1000 meter i høydehopp eller løfte 100 tonn i vektløfting.

Like fullt legges all trening og konkurranser opp slik at tidligere prestasjoner skal forbedres kontinuerlig og nye rekorder kan settes. Det olympiske motto er den moderne idrettens patologiske trosartikkel. Trosartikkelen brukes og bekreftes kontinuerlig og uopphørlig i hver eneste lokale, nasjonale og globale idrettskonkurranse.

Mange vil ikke erkjenne at idrettens sykelige logikk har sykdomsfremkallende (patogene) konsekvenser. Logikken tvinger hver enkelt utøver og trener til å gjøre det lille ekstra for å vinne, enten det er i form av å spise litt mindre, trene i høyden, ta i bruk en forbedret piggsko osv.

Dette lille ekstra kan fort bli for mye – det blir «the straw that broke the camel’s back». Utøverne blir skadet, syke, deprimerte og må slutte med det de nærmest har viet livet sitt til.

Det er også betegnende at de fleste ikke er kritiske til det enorme forbruk av kompetanse, forskning og andre ressurser som brukes årlig for å realisere denne uoppnåelige og sykelige trosartikkel. Mange vier det knapt en tanke at noen diskrimineres i idretten ut fra kjønn, etnisitet, funksjonshemning osv. Ei heller at veldig mange aldri opplever å vinne. De fleste har forlatt idretten som «tapere».

Publikum, nyhetsmedier og politikere, ja endog forskere, hyller de beste og sterkeste utøverne, uten å tenke på at de dermed kanskje uttrykker en fascistisk forakt for de svake. Svært få er interessert i å diskutere de mange kroppslige, mentale, sosiale, økonomiske og kulturelle problemene denne syke logikken medfører.

Skihopper Maren Lundby, som har vært åpen om vektproblematikk og valgt å ikke pine seg ned i vekt, vant prisen «Årets navn» under Idrettsgallaen 8. januar.

Denne logikkens mest dramatiske patogene konsekvens er miljøkonsekvensene. Utøvere, lag, trenere, ledere, supportere og turister fraktes lokalt, nasjonalt og globalt med transportmidler som i all hovedsak er drevet av fossil energi. Dessuten, en rekke av FNs bærekraftsmål trues av den moderne idrettens virksomhet. Dette må løftes frem og diskuteres.

Dessverre er vår fascinasjon for konkurranseidrettens spektakulære prestasjoner og arrangementer så stor at vi med vilje ignorerer de utvilsomme patogene konsekvensene av idrettens sykelige logikk.

Hva kan gjøres om min beskrivelse er riktig? En måte er å forholde seg kynisk til idrettslogikkens patogene konsekvenser og hevde at «den som er med på leken, må også tåle steken». Skadede eller syke utøvere er «tilfeldige, men nødvendige ofre» i en pågående «idrettskrig». «It’s the name of the game!». Slanking må til, koste hva det koste vil!

En annen måte er å hevde at idretten egentlig er «god», med vekt på idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Alle talene ved den nyss avholdte Idrettsgallaen fremhevet disse sidene ved idretten. De sykelige konsekvensene kan derfor løses gjennom holdningsendringer hos utøvere og trenere, samt vektlegging av en verdibasert ledelse i organisasjonen.

En tredje måte er å oppgi tanken om konstant prestasjonsforbedring. Det krever imidlertid en total omlegging av både idrett og samfunn. Idretten må kutte ut det olympiske motto og bli genuint bærekraftig.

Nyhetsmediene bør sette søkelys på en idrett som bidrar til glede, fellesskap, fair play og demokrati. Sponsorene må sponse en sunn og bærekraftig idrett, ikke dagens patologiske og klimafiendtlige idrett. Vitenskapen må forlate forskning som fremmer grensesprengende prestasjoner og heller undersøke mentale, fysiske, sosiale, økonomiske og økologiske tålegrenser i forbindelse med idrett.

Er det siste alternativet realistisk? Nei! For mange tjener på at ting forblir som de er. Samtidig er det urealistiske helt nødvendig gitt dagens miljømessige utfordringer. Det urealistiske er det eneste realistiske alternativet!

