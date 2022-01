Vi trenger mest mulig kunnskap om mineraler på havbunnen

Det er mulig med en mer bærekraftig utvinning av mineraler til havs enn på land, skriver Jon Hellevang.

Et vern vil gjøre dette arbeidet vanskeligere.

Jon Hellevang R&D Manager i GCE Ocean Technology

I BTs artikkel 27. desember kan man lese at mens Norge åpner for gruvedrift, vil Fiji verne havbunnen.

Det fremstilles som om det er stor uenighet rundt utvinning av marine mineraler mellom ulike nasjoner, mens realiteten heller er litt ulike nyanser av grønn omstilling.

Faktum er at 167 land jobber sammen i ISA (internasjonal havbunnsmyndighet) for å etablere et felles lovverk for utvinning av havbunnsmineraler. Arbeidet med kunnskapsinnhenting knyttet til dyphavmiljøet, ressursgrunnlaget og lovverk har pågått i flere tiår.

Her er det flott å lese at Fiji skal samarbeide med Universitetet i Bergen (UiB) for å akselerere denne kunnskapsinnhentingen videre i havets tiår.

Felles innsats mellom det offentlige, private og forskningsmiljøer er den beste metoden for å hente inn mest mulig kunnskap, ifølge Jon Hellevang.

Flere ledende miljøer i Norge og internasjonalt starter i disse dager opp Eco-Safe Ridge Mining prosjektet, som er ledet av UiB for å styrke kunnskapsgrunnlaget om økosystemet i dyphavet og for å identifisere mulige negative konsekvenser ved fremtidig utvinning av marine mineraler.

Jeg er overbevist om at en felles innsats mellom det offentlige, private og forskningsmiljøer er beste og raskeste måten å akselerere kunnskapsinnhentingen på.

I internasjonale farvann er det krav til at en stat stiller seg bak selskap som har letelisenser etter mineraler. Utforskningen av dyphavet skjer derfor i tett samarbeid mellom offentlige og private aktører, hvor industrien kan bidra med kompetanse og teknologi som forskningsmiljøer ikke har tilgang til.

Stein av manganskorpe og sulfid hentet på havdypet mellom Norge og Grønland.

Et moratorium (vern) som Fiji og WWF tar til orde for, vil svekke kunnskapsinnhentingen og gi oss et dårligere beslutningsgrunnlag for den pågående åpningsprosessen.

Kunnskapsinnhentingen knyttet til dyphavet stopper ikke i 2023, når regjeringen etter planen legger konsekvensutredningen frem for Stortinget. Det vil være et viktig tema frem mot, under og etter at en mulig utvinning starter tidligst mot slutten av dette tiåret.

Min erfaring er at alle ønsker å ta ansvar og bidra til en bærekraftig energiomstilling. Kunnskap om teknologi og industrielle løsninger er sentralt for å kunne vurdere mulige negative miljøpåvirkninger.

Støvskyer i vannet fra utvinning er et eksempel på et mulig problem ved utvinning. I dag jobbes det med lukkede systemer hvor denne utfordringen blir kraftig redusert.

Mineralavsetninger på havbunnen kan ha om lag fem til ti ganger større konsentrasjon av viktige metaller enn dagens landgruver. Dette gir potensial for langt mindre bruk av areal og energi, samt mindre restmasse til deponering. Totalt sett gir dette muligheter for en mer bærekraftig utvinning av mineraler til havs enn på land.

WWF har i ulike sammenhenger pekt på unikt dyreliv rundt aktive undersjøiske vulkaner og at et enzym isolert fra en mikrobe ved disse er brukt til å diagnostisere covid-19. Det er velkjent at aktive vulkaner har et unikt dyreliv. Ingen aktører ønsker eller planlegger å utvinne mineraler fra slike aktive systemer. Det ville ikke vært miljømessig bærekraftig, ei heller økonomisk attraktivt.

Hva så med klimaet? Klimaendringer rammer Fiji og mange andre land hardt. For å redusere klimaendringene står verden overfor en enorm energiomstilling. Dette krever store investeringer i fornybar energiproduksjon og batteriteknologi for elektrifisering av transportsektoren.

Det Internasjonale Energibyrået IEA og flere andre har pekt på at der vil være behov for fire ganger så mye mineraler i 2040 som i dag for å nå klimamålene. Jo høyere klimaambisjon – jo mer mineraler er nødvendig. Økt resirkulering vil bidra, men dessverre kun i begrenset grad på kort sikt.

Havet er viktig for energi og mattilgang. Vi vet at havet inneholder store mengder mineraler som er sentralt for energiomstillingen. Jeg tror ikke Fiji, Norge, WWF og industrien er så uenige som enkelte ønsker å fremstille det som.

Sammen har vi et felles ønske om å ta ansvar for å akselerere kunnskapsinnhentingen om dyphavet, slik at vi kan gjøre energiomstillingen på en kunnskapsbasert, effektiv og mest mulig bærekraftig måte.