Sorgens mange ansikter

Det handler om anerkjennelse og rettigheter.

«Gjennom mine møter med mennesker i sorg har jeg ennå til gode å oppleve at noen tuller seg inn i bomull», skriver Veronicka Ruud.

Veronicka Ruud Master i spesialpedagogikk

Elin Sebjørnsen skriver i BT 19. november at det ikke er sikkert at sorg skal sykeliggjøres. Dette som et argument mot sorgmeldinger. Jeg mener innlegget vitner om mangel på kunnskap, og jeg lar meg provosere.

Landsforeningen uventet barnedød har løftet sorgmelding opp på dagsordenen fordi sorg ikke er sykmeldingsgrunn. Problemet er at en får andre diagnoser for å kunne sykmeldes, noe som kan få konsekvenser senere i livet. Det handler ikke om å sykeliggjøre sorg, men om å anerkjenne hva sorg er.

Sorg er for noen så gjennomgripende at en ikke engang klarer å utføre enkle hverdagslige ting. Det å skulle gå tilbake til arbeid som krever konsentrasjon, mental tilstedeværelse, innsats og hukommelse, vil for noen sørgende være en umulighet den første tiden.

Vi snakker ikke om å kategorisere sorg, eller å sette historier opp mot hverandre, men om å anerkjenne tilstanden sorgen kan føre deg inn i.

Jeg har selv kjent sorgen på kroppen etter å ha mistet et barn brått og uventet. Sorg er naturlige reaksjoner på unaturlige hendelser. Noe som kan gi svært ulike reaksjoner ut fra hvem du er, hvilke nettverk du har, hvem du mister og hvilke erfaringer du har med deg. Dette er det verken du eller jeg som kan mene noe om.

Gjennom mine møter med mennesker i sorg har jeg ennå til gode å oppleve at noen tuller seg inn i bomull eller vil misbruke en sorgmelding. De er i en svært sårbar situasjon.

En sorgmelding skal legge til rette for at mennesker skal bevare sine rettigheter og ikke stå i fare for å få diagnoser som ikke er reelle.