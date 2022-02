Altfor mye reklame før barnefilmer på kino

Er det greit at seksåringer utsettes for intens reklame i tjue minutter?

Reklame rettet mot barn og unge diskuteres heftig for tiden. Kanskje man også bør få nye regler for kinoreklame, skriver innsenderen.

Svein Skotheim

For noen dager siden var jeg på kino med barnebarn på syv og ni år. Før filmen «Clifford: Den store røde hunden» måtte vi gjennom 24 minutter med reklame og trailere.

Capa står for reklamen ved Bergen Kino og opplyser at de har lov å vise 20 minutter reklame og to «trailere» før filmene. For vår forestilling var reklametiden 19 minutter og 37 sekunder pluss de to trailerne.

Det er altså innenfor bestemmelsene, men er det greit at seksåringer (som var aldersgrense for filmen) skal utsettes for så intens reklame?

Bergen Kino sier at vi kan velge å komme ti minutter etter oppgitt tid for filmen og dermed unngå all reklame, men det høres komplisert ut.

Kanskje man bør vurdere nye regler for kinoreklame? Reklame rettet mot barn og unge diskuteres heftig for tiden. EU lanserer snart sin Digital Service Act, som kan forby all såkalt overvåkingsbasert reklame mot barn på sosiale medier. Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet ønsker dette velkommen. Instagram har satt en planlagt barneplattform på vent for å se hva EU og den amerikanske kongressen kommer med av reguleringer.

Filmen var for øvrig en herlig opplevelse som både unge og gamle likte svært godt!

Bergen Kino svarer

Reklame gir flere barnefilmer, skriver kinosjef Jeanette Heggland.

Vi i Bergen Kino er glade for at Skotheim og barnebarn hadde en fin opplevelse sammen. Vi håper de kommer igjen.

Skotheim skriver at han opplevde at det var såpass mye reklame og «trailere» som ble sendt før filmen at det ødela litt av opplevelsen. Han har fått med seg vårt råd om å komme noen få minutter etter oppsatt tid hvis man vil unngå reklamen. Det rådet kan vi bare gjenta.

Bergen Kino har en vanlig avtale med vår distributør av kinoreklame, Capa Kinoreklame, som gir rom for 20 minutter reklame og to «trailere» før en film, som er praksisen over hele landet. Før barnefilmer tar reklamen særlig hensyn til dette, og retter seg ikke direkte mot barna i salen.

Bergen Kino følger denne bransjepraksisen fordi dette sikrer en vesentlig del av det økonomiske grunnlaget for kinodriften, og videre da legger til rette for at Bergen Kino kan ha et bredere utvalg av barnefilm.

Dersom relevante myndigheter kommer med pålegg som gir mindre reklame før filmer for barn og deres familier, vil selvsagt Bergen Kino rette seg etter dette.

Jeanette Heggland, adm.dir. ved Bergen Kino