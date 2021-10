Vi skal ikke måtte forandre oss for hverandre

Vil en etnisk norsk og ikke-troende være akseptert som kjæreste eller svigerdatter hos en familie med konservativ religiøs tro?

«Ingen av partene skal måtte forandre på noe for å være velkommen hos hverandre», skriver Malin Ali.

Malin Ali Kristiansand

Det er dessverre slik at mange kommer fra kulturer med patriarkalske strukturer, hvor foreldrene fortsetter å leve og oppdra barna sine etter de samme normene og reglene de selv har levd med.

Noen foreldre er mer konservative enn liberale og har en veldig viktig rolle for valg av partner. Det er ikke gitt at du er akseptert og god nok som du er. Det er trist. Mange barn med innvandrerbakgrunn havner i en indre konflikt om hvem de skal være lojale mot.

Foreldrene eller kjærligheten? Å satse på kjærligheten kan være risikabelt, for det kan skade familiens ære og status. Det finnes også familie som utstøter «sine egne» hvis de tar valg som ikke er forenlige med dem.

Den polariserte debatten om innvandring, integrering og rasisme gjør det vanskelig å komme med konstruktiv kritikk i spørsmål om liberale verdier.

Mange nordmenn ønsker mangfold, og at vi skal både ha og vise respekt og forståelse for ulike kulturer og tenkemåter. Men et viktig spørsmål å stille er: Hva kan vi gjøre for at alle som velger å bosette seg i Norge skal ha lettere for å bli kjent med norske verdier, og få lære om hvordan det norske samfunnet fungerer?

Integrering er et felles ansvar. Det krever både innsats fra den enkelte som har innvandret, myndighetene og fra storsamfunnet som må være villige til å inkludere våre nye borgere.

Det er mulig å bygge broer og skape samhold på tvers av ulike kulturer, levemåter og trosoppfatninger. Men, det innebærer at de som har innvandret blir respektert, og også at de selv respekterer.

For jeg har selv opplevd at jeg ikke er velkommen hos mennesker om jeg ikke følger visse kleskoder eller væremåter. Jeg har blitt fortalt at det handler om å vise respekt, men jeg tenker at jeg fortjener den samme respekten tilbake.

For eksempel: Du kler deg på din måte, og jeg på min måte. Du har din tro, og jeg har min. Jeg skal ikke måtte konvertere for å være med deg, og du skal ikke måtte gå bort fra din tro for å være med meg. Ingen av partene skal måtte forandre på noe for å være velkommen hos hverandre.

Det er viktig at alle som velger å bosette seg i et nytt land først blir kjent med de mest sentrale verdiene i landet, som for eksempel frihet til å velge kjæreste selv – frihet til å leve selvstendige liv.

Neste steg er å sette seg inn i hvilke lover, regler og forventninger som gjelder i det nye samfunnet man har valgt å bosette seg i. Når man har det, og tilpasser seg disse, kan man så løfte frem de verdiene man selv mener er gode fra hjemlandet. Så lenge de ikke bryter med lovene som gjelder.

På denne måten får vi fremgang og utvikling, og vi skaper et land der vi lærer av hverandre. Barn av konservative innvandrerforeldre er de viktigste brikkene i nedbrytningen av negative tradisjoner – de som foreldrene ofte ikke vil gå vekk ifra selv.

Dette er utvikling og motgiften til polarisering.