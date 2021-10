Med en regjering fra øst må vi rope høyere fra vest

At Vestlandet kun har fått tre ministre, er oppsiktsvekkende.

Mellom olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp, til h.) står samferdselsminister Jon Ivar-Nygård (Ap) fra Fredrikstad. Han har tidligere signalisert at togprosjekter på Østlandet må prioriteres før fergefritt E39.

Silja Ekeland Bjørkly Gruppeleder for Vestland Høgre

Jonas Gahr Støre presenterte 14. oktober en av tidenes mest østlandstunge regjeringer. Over halvparten av statsrådene er fra Østlandet. Kun tre av statsrådene er valgt fra Vestlandet for å representere oss i vest. Det er intet annet enn oppsiktsvekkende.

Vestlandet, med nesten 1,5 millioner innbyggere, har altså fått tre statsråder, mens for eksempel Hedmark, som dekker 190.000 innbyggere, også har fått tre. Totalt i den nye regjeringen representerer 10 av 19 statsråder Østlandet, dersom man ser bort ifra at Hadia Tajik i mange år har vært bosatt i og innvalgt fra Oslo.

Til sammenligning var både helseministeren, næringsministeren, olje- og energiministeren, landbruksministeren, samferdselsministeren, statsministeren, utviklingsministeren, justisministeren og klima- og miljøministeren fra Vestlandet i Solberg-regjeringen.

Det er faktisk første gang siden 2013 at vi nå har en samferdselsminister som ikke er fra Vestlandet. Denne gangen blir det Jon Ivar-Nygård fra Fredrikstad som blir samferdselsminister. Det er i utgangspunktet ikke et problem, men dette er en politiker som tidligere har signalisert at togprosjekter på Østlandet må realiseres før fergefri E39 her på Vestlandet.

Ferjefri E39 er et av de viktigste veiprosjektene for å knytte Vestlandet, og Norge, sammen. Det virker ikke som vår nye samferdselsminister forstår. I et leserinnlegg i Aftenposten skriver Nygård følgende: «På den andre siden av landet vil man med samferdselsministerens velsignelse bruke 3,5 milliarder kroner på en tunnel til en øy med rett i overkant av 500 innbyggere.»

Videre sammenligner han prislappen på Rogfast med et veiprosjekt i Fredrikstad. Samferdselsministeren bør snarest ta seg en tur til Vestlandet og se hvorfor det koster mer med vei her enn på Østlandet. På Vestlandet har vi høye fjell og dype fjorder.

Bare fordi prislappen per kvadratmeter er dyrere i vest, betyr ikke det at prosjekter på Østlandet fortsatt skal prioriteres først, særlig ikke når vi vet at samfunnsnytten faktisk er størst på enkelte av våre prosjekter her i vest.

Vi har ventet og heiet på togprosjektene på Østlandet fordi de er viktige for utviklingen av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Nå er det Vestlandet sin tur, og vi håper ministeren vil heie like mye på våre sårt tiltrengte prosjekter.

Med Høyre i regjering har vi hatt en historisk satsing på vei og bane. I nasjonal transportplan for de neste årene er Vestland den store vinneren. K5 Bergen-Voss, Sotrasambandet, Hordfast, E39 forbi Førde, Rv13, Stad skipstunnel og Strynefjellet for å neve noen, er alle prioritert av Solberg-regjeringen.

Det hviler et stort ansvar på våre stortingspolitikere fra Vestland å kjempe for våre interesser og ikke minst friske midler fra en regjering med røttene godt plantet på Østlandet.