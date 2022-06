Slett om billett

Man kan fint gå på Festspillene uten tjukk lommebok.

Kulturredaktøren i BT antyder at man helst skal være mangemillionær for å kunne gå på festspill. Det underbygger gamle fordommer, mener innsenderen. Bildet er fra åpningen, som var gratis for alle.

Silje Vestvik Kommunikasjonsleder, Festspillene i Bergen

Fra Festspillenes åpningsseremoni, som er gratis og åpen for alle, kritiserte BTs kulturredaktør Jens Kihl festivalens prispolitikk.

«Det kan løne seg å eige eit shippingfirma eller to om du skal ha råd til å meske deg med festspelbillettar», skriver kulturredaktøren. Slik formidler han til mange at Festspillene slett ikke er for dem. Det er trist for både Festspillene og kulturbyen Bergen.

For selv om det stemmer at årets dyreste festspillbilletter koster 890 kroner, gjelder det kun to av hundrevis av arrangement på årets festspill. De billigste billettene får du for 60 kroner, og er du student eller under 30 år, koster alle billetter maks 190, også på samme rad som dronningen i Grieghallen.

Eller kanskje du er BT-abonnent? Da får du 25 prosent rabatt på alt, med årets mest solgte billettype. Har du aktivitetskort for barn eller voksne, går du gratis med følge. Og sammen med Kavlifondet gir Festspillene bort 1000 billetter i året til veldedige organisasjoner.

Billettene til Festspillenes forestillinger koster i snitt rundt 330 kroner, utenom gratisforestillingene. Bildet viser Kronos-kvartetten i Håkonshallen.

Ofte trenger du ikke engang en billett, du kan bare dukke opp, som 3500 gjorde på åpningsseremonien. På årets program er det over 90 åpne gratisarrangement, inkludert en stor konsertserie midt på Torgallmenningen som nå er i gang for fullt. I tillegg har Festspillene lukkede gratisarrangement for blant annet sykehjem, institusjoner og skoler.

Festspillenes prispolitikk er lagt opp slik at noen betaler mer og andre betaler mindre, eller ingenting. Et kjapt regnestykke gir en gjennomsnittspris pr. billett på cirka 330 kroner så langt i år, utenom gratisarrangementene.

Kulturredaktøren mener publikum gisper av disse prisene og antyder at man helst skal være mangemillionær for å kunne gå på festspill. NRK gir redaktøren mer taletid, og fortsetter å underbygge gamle fordommer om hvem som egentlig går på festspill.

Kihl har sikkert rett i at det kan være praktisk med tjukk lommebok i mange sammenhenger, men du kan fint gå på festspill uten!