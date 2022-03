Sogn og Fjordane trenger en folkeavstemning om Vestland fylke

Det er dypt problematisk når få mennesker skal styre over stadig flere.

Innsenderen mener innbyggerne i gamle Sogn og Fjordane bør få muligheten til å si sin mening om Vestland fylke.

Torstein Buskaker Medlem av Senterungdommens sentralstyre

Helt siden Hordaland og Sogn og Fjordane ble til Vestland, har det eksistert en tydelig misnøye med konstellasjonen blant sogninger og fjordinger. Meningsmålinger har gang på gang vist at et flertall av folk vil ha det gamle fylket sitt tilbake.

Sogn og Fjordane var et suksessfylke på flere områder, blant annet når det gjaldt skole. Det er ikke uten grunn å frykte at deler av det som gjorde at fylket fikk til gode resultater, på for eksempel skole, fort kan bli borte når beslutningsmyndighet blir sentralisert.

Senterungdommen mener det er dypt problematisk når få mennesker skal styre over stadig flere. Beslutninger som fattes, kan i økende grad føre til avmakt og mindre tillit til fylkeskommunen. Dette går imot våre prinsipper om folkestyre og spredning av makt, penger og myndighet.

Her er det også et spørsmål om identitet. Derfor er det helt naturlig at sogningene og fjordingene har sterke meninger og følelser knyttet til problemstillingen. Da bør en tilrettelegge for et bredest mulig engasjement.

Folk i Sogn og Fjordane må få muligheten til å uttrykke sin mening gjennom en folkeavstemning om hvorvidt de ønsker å fortsette i Vestland, eller om de ønsker Sogn og Fjordane tilbake.

Folkeavstemningen vil være rådgivende, men fylkestinget bør ta utfallet av avstemningen til følge. Det trengs en endelig avklaring for å kunne bevege seg videre uavhengig av utfall.

Med en direkte demokratisk forankring vil det også være lettere å enes om Vestland og å jobbe videre sammen innenfor den rammen, dersom dette skulle bli utfallet.

Tiden for folkeavstemning om Sogn og Fjordane er nå.