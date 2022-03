Vesten må sette en grense for hva vi kan tåle i Ukraina

Vi må slutte å late som at dette handler om at vi ikke skal gi Putin en grunn til å bruke atomvåpen.

Anastasia Erashova med sin gjenlevende datter i sykehuset i Mariupol. Hennes to andre barn døde i det russiske angrepet på havnebyen. Bildet er tatt 11. mars.

André Mundal Tidl. spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet og ansvarlig for Russland-saker ved ambassaden i Washington (2014-2017)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når Nato skal holde ekstraordinært toppmøte 24. mars om krigen i Ukraina, er det på tide å begynne å snakke om røde linjer. For selv om det beste vil være at Vesten og Nato ikke engasjerer seg militært i Ukraina, har vi gjennom mer enn 20 år erfart at Putin ikke aksepterer tap – og at han er kapabel til å gå lenger enn vi tror. Kanskje så langt at vi som står utenfor og ser på, vil oppleve at vår medmenneskelighet og våre verdier blir bombet bort i takt med Ukraina.

Problemet med Putin er hans formidable evne til å ligge i forkant. Putin agerer, Vesten må reagere. Slik legger han premissene, enten det er i Tsjetsjenia, Georgia eller Syria, eller innblanding i andre lands demokratiske valg. 20 år med dette har gjort ham til en ekspert på å dytte litt her og presse litt der, for å se hvordan Vesten reagerer.

Så lenge det kun er et angrep på et Nato-land som er Vestens grense, vil Putin fortsette å teste oss, skriver tidligere diplomat André Mundal.

Det er på høy tid å snu dynamikken. Kun da kan vi ha en mulighet til å avslutte spillet med at Putin føler seg frem til våre røde linjer, om vi har dem. Slik situasjonen er i dag, har vi kun én, og det er et direkte angrep på et Nato-land. Resten er «Tommyball», et spill som utvikles underveis, med noen tilsynelatende etablerte regler, men som stadig kan endres. Og hvor overtramp av reglene kanskje, eller ikke, får en form for konsekvens. Gjerne ikke.

Fraværet av etablerte røde linjer skaper et rom for Putin å utnytte. Vi må derfor ikke være i tvil om at både kjemiske og biologiske våpen kan bli tatt i bruk. Hva gjør vi da? Sanksjonerer en oligark? Beslaglegger en yacht? Enda mer sikkert er det at uhemmet bombing av ukrainske byer med sivile er på Putins meny, det har vi sett allerede.

Har vi en grense? Og bør vi ikke nå begynne å snakke høyt om denne?

Havnebyen Mariupol i Donetsk har vært utsatt for harde russiske angrep. Bildet viser hjelpemannskap etter angrep på et fødselssykehus i byen. Bildet er tatt 9. mars.

Les også Tre uker inn i Ukraina-krigen: – Putin fremstår som en taper

Det er ikke automatikk i at enhver militær maktbruk fra Vestens side er en snarvei til atomvåpentrusselen. Hvis vi låser oss inn i det hjørnet, parkerer vi oss selv. Delvis fordi det mest sannsynlig også er på Putins meny å selv ville fremprovosere en militær respons fra Nato. Da kan han gi seg med æren i behold. Å fortelle det russiske folk om store stygge Nato på stadig ekspansjon mot øst for å ta Russland. Det han derimot ikke kan gjøre, er å tape mot Ukraina alene. Det blir altfor kostbart politisk.

Vesten kommer ikke til å få det som vi vil. I hvert fall ikke så lenge vi ikke er tydelige på hvilke andre grenser som finnes, utover angrep mot et Nato-land. Og tydelige på hva vår respons er hvis disse grensene tråkkes over. Først da vil vi kunne skape forutsigbarhet nok til å unngå det vi er mest redd for, en utilsiktet hendelse i krigens kaos som eskalerer før vi får sjansen til å snu.

Aktuelle røde linjer kan være russisk bruk av alle former for ulovlige våpen. Enten det er kjemiske, biologiske eller andre typer som dreper og ødelegger fullstendig uten kontroll.

En annen rød linje bør ha med sivile tap å gjøre. For det er i dette terrenget Putin mest sannsynlig vil gå hardt til verks. Det er selvsagt vanskelig å kvantifisere en slik linje, men vi vil alle vite det når den er tråkket over. Intens bruk av alle former for indirekte ild, altså artilleri og raketter, mot sivil bygningsmasse, er et åpenbart tegn.

Tydelighet i hva som vil være vår konvensjonelle militære respons, vil skape forutsigbarhet vis-à-vis atomvåpenproblemstillingen. Er det for eksempel det russiske artilleriet som teppebomber sivile ukrainere, vil dette kunne tas ut målrettet med langtrekkende konvensjonelle missiler. Uten at det betyr at det blir Natos oppgave å ta ut alt russisk artilleri av den grunn.

Flyforbud er også altfor omfattende. Men målrettede begrensede angrep mot utvalgte russiske militære ressurser på ukrainsk grunn, som uhemmet angriper sivile ukrainere, det kan vi ikke stå og se på. Det vil uansett være milevis fra en slik handling til en russisk atomvåpenrespons.

Les også Ukraina bør få alt dei peikar på. Bortsett frå dette.

Vi må slutte å late som at dette handler om at vi ikke skal gi Putin en grunn til å bruke atomvåpen eller til å eskalere på andre måter. Putin er ikke en mann som venter på at andre skal gi ham grunner, dem gir han til seg selv. Og det har han vist i 20 år.

Og hvis vi så ikke har andre grenser enn angrep på et Nato-land, da har vi uansett tapt. Da har vi gitt bort alt vi arvet. Vi kan kanskje redde oss selv fra fysiske sår, men vi er ikke hele for det. Da har vi gått fra «Responsibility to protect» i Kosovo til «possibility to turn away» i Ukraina, på rekordtid. Er det virkelig dit vi skal? Er det hvem vi er?

Det er i krisetid at en blir avkledd. Og når Putins militære maskineri bomber seg lenger og lenger inn i Ukraina, forsvinner plaggene fort. Og sakte men sikkert blir du, jeg, det norske folk, Europa og USA som helhet, avkledd. For hvis vi ikke på noe tidspunkt viser vilje til å risikere noe, når prisen er høy, for våre verdier, fortjener vi kanskje heller ikke å kalle dem våre. Da var det bare en arv. En arv vi verken forsto hva det kostet å bygge opp, eller krevdes for å holde ved like.