Fem råd til nye studenter

Det er mye å sette seg inn i som ny student. Hverdagen kan fremstå kaotisk.

Kristoffer Fure har gjennomført en mastergrad ved Norges Handelshøyskole. Her er hans tips til nye studenter.

Kristoffer Fure Laksevåg

Det finnes utallige måter å håndtere studietiden på. Etter fem år med studier har jeg prøvd å formulere fem råd til deg som ønsker å få det meste ut av din studietid.

1 Hopp i det! Alle som ønsker å utdanne seg, har én ting til felles: Vi ønsker å lære. Min oppfordring til deg er å gjøre ditt beste for å feile underveis i studiene. Ta en sjanse. Meld deg til et spennende eller utfordrende verv. Konsekvensene av å feile nå vil være minimale, og du sitter igjen med et stort læringsutbytte. Du vil aldri få bedre muligheter til å lære av egne feil enn under studietiden. Både konsekvensene og alvorsgraden øker betraktelig idet du starter å jobbe. Hopp i det!

2 Unngå for lange studiedager Det som skjer utenfor lesesalen, er kanskje viktigere enn det som skjer på lesesalen. Hvis du vil gjøre det bra og samtidig ha det gøy, vil jeg anbefale deg å unngå for lange studiedager. Ikke undervurder det sosiale aspektet med studietiden. Karakterene dine vil ikke gi deg støtte, glede og minner på lik måte som dine medstudenter og fremtidige bestevenner.

3 Oppsøk vennskap Sørg for å skaffe deg venner, råder innsenderen. Bildet er fra fjorårets fadderuke i Nygårdsparken. I de kommende ukene kjemper nye studenter for anerkjennelse og tilhørighet hos en gruppe eller gjeng i studentorganisasjonen. Tilhørighet er viktig – spesielt om man har reist langt og starter med blanke ark i en ny by. Søk deg til ulike stillinger. Oppsøk vennskap. Prøv å bli del i interessegrupper. Lag din egen gruppe! Husk at dersom du ikke lykkes når du søker kontakt med personer/grupper, så har du fremdeles mange likesinnede! Trivsel stammer ofte fra samhold og vennskap. Oppsøk det! Spør deg selv: Ville du ikke blitt takknemlig for at personen ved siden av deg i auditoriet/lesesalen hilste på deg og slo av en prat i en pause? Om du spiser lunsj alene en dag, så er du neppe den eneste – sett deg gjerne sammen med noen i samme situasjon!

4 Solen skinner ikke alltid i Bergen Studietilværelsen kan være belastende på mange måter. Det er mye man kan la seg stresse av: En manglende følelse av tilhørighet og nærhet. En innleveringsfrist nærmer seg. Det er lenge siden man har vært hjemme. Alle andre håndterer studiene (øyensynlig) mye bedre. Listen kan fortsette i det uendelige. Man kommer langt med ærlighet. Det er OK å si fra til studiegruppen at du kanskje ikke klarer å levere ditt bidrag i tide fordi du er sliten og stresset. Du er ikke alene. Sjansen er stor for at du blir positivt overrasket av sympatien og forståelsen du blir møtt med. Husk også at du kan booke (gratis) psykologtimer, samt få annen hjelp til å mestre studiene gjennom Sammen. Bruk både dine medstudenter og venner/familie for alt de er verdt! Du er ikke svak om du føler på mye press underveis i studietiden. Du er heller sterk dersom du tør å snakke høyt om det og søke hjelp.

5 Veien til målet vil bli tøff Du er privilegert som kan bruke tiden fremover på å lære mye nytt og stifte nye vennskap. Studietiden er noe du vil huske for resten av livet. Men veien til målet vil bli tøff til tider. Det er fort gjort å brenne lyset i begge ender ved å jage resultater og samtidig være så sosial som overhodet mulig. Studietiden handler om mer enn diplomet og vitnemålet du får utdelt av rektor en gang i fremtiden. Klarer du å være til stede i nuet og gjøre det beste ut av reisen, så er jeg overbevist om at du vil oppnå en helt annen form for selvrealisering når du en dag uteksamineres.

Avslutningsvis er disse rådene neppe de siste du får i løpet av din studietid. Husk å alltid være sunt kritisk til alt du hører. Det finnes utallige vinneroppskrifter på studietiden. Oppsøk gjerne råd fra andre, men sørg for at du faktisk gjennomfører på en måte som er best for nettopp deg.

Med disse fem rådene ønsker jeg deg hjertelig lykke til med studiene! Håper studietiden din blir minst like bra som min.