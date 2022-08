Det er ikke bare mangel på studentboliger i Bergen, men mangel på ansvarlig ledelse.

«Det er helt åpenbart at disse målene enten er helt glemt bort eller plassert lengst ned i en skuff», skriver Johannes Banggren.

For mindre enn 20 minutter siden

Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fungerende byrådsleder Ruth Grung lover en 30 prosent dekningsgrad på studentboliger i Bergen.

At byrådet igjen lover dette, men denne gangen ikke vil sette en dato eller frist for målet, er en fallitterklæring overfor studentene i Bergen. Tidligere har byrådet lovet samme dekningsgrad, men innen 2030 og med 25 prosent innen 2025.

Det er helt åpenbart at disse målene enten er helt glemt bort eller plassert lengst ned i en skuff. Spørsmålet er: Hvordan skal byrådet faktisk nå målene de selv har satt?

God politisk styring betyr at man tar ansvar. Ansvarlighet er ikke lett, snarere tvert i mot, men for å nå målet om dekningsgrad kan ikke byrådet bare love seg bort.

Høyre er klare for å ta ansvar. Studentene i Høyre ønsker derfor å komme med tre tips til hvordan vi kan bygge flere studentboliger i Bergen:

Kommunen må gi flere gratistomter. Byrådet må legge frem en mer konkret plan for aktuelle tomter i kommunal besittelse som egner seg for bygging av studentboliger.

2

Ikke hindre bygging

Kommunen må slutte å stikke kjepper i hjulene for pågående byggeplaner om flere studentboliger. St. Halvards vei på Kronstad og tidligere Best Western Sandviken Brygge Hotell i Sandviken er to eksempler på dette.