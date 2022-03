På tide å helle litt kaldt vatn i blodet?

Me kan slett ikkje konkludere med at Ukraina er på veg til å vinne krigen, men dei har forsinka Russland.

«Korkje dels sviktande etterforsyning eller påførte tap er i nærleiken av å ta brodden ut av deira slagkraft», skriv innsendaren. Biletet viser eit russisk pansra køyretøy i brann i Kharkiv 27. februar.

Tor Ivar Strømmen Orlogskaptein og doktorgradsstipendiat ved FHS/Sjøkrigsskulen

I førre veke skreiv eg at Russland ville trappe opp ytterlegare – det gjorde dei – og no har me fått ein omfattande krig i Ukraina. Ein krig som vekkjer sterke kjensler og som har leia til nærmast ein kappestrid blant vestlege leiarar og statar for å sanksjonere og gi våpenhjelp.

Eg etterlyste realpolitikk i vår tilnærming. Ei slik realpolitisk forståing og tilhøyrande politikk er diverre framleis ventande – eller i alle høve noko som ikkje kjem fram i mediebiletet.

Men la oss først sjå på kva som skjer militært i Ukraina og kva som kan kome. Alle som følgjer mediebilete får eit inntrykk av eit svært vellukka ukrainsk forsvar. På somme måtar er dette riktig, men det er også ei sanning med store modifikasjonar og faktisk på kanten til ynskjetenking.

«Pressar me Russland for hardt, så vil dei eskalere striden inntil dei får vilja si», skriv Tor Ivar Strømmen.

Det me har sett er at eit russisk angrep fokusert på svært rask framrykking med lette styrker for å etablere ein fait accompli situasjon. Eit angrep gjennomført utan omfattande bruk av tung eldkraft og utan oppmjuking av måla. Dette har ukrainarane greidd å demme relativt godt opp for og dei har påført russarane mange, dels omfattande og stygge tap. Me får difor eit inntrykk av eit heroisk forsvar som har leia til suksess og at Russland er på vikande front.

Samstundes veit me svært lite om kva tap Ukraina har lidd og kva defensiv restkapasitet dei har. Ei heller synest me å reflektere over at Russland, i eit historisk perspektiv, faktisk har lukkast relativt godt i opningsfasen.

Dei har til dømes nær isolert Aust-Ukraina og dimed store delar av den ukrainske hæren frå det ukrainske hjartelandet. Desse styrkane må då anten prøve å bryte ut eller førebu seg på gradvis og vedvarande nedsliting. Prøver dei å bryte ut, så vil dei bli svært sårbare for russisk luftmakt – ei makt som førebels mest ikkje er brukt.

Russiske jagarfly på øving i Hviterussland 17. februar.

Me sit altså berre med halve bilete av kva som har skjedd til no. Ei heller har Russland brukt noko i nærleiken av si fulle kampkraft.

Når ein plan feilar, noko planar laga før ein krig oftast gjer, så endrar ein tilnærming. Det trur eg er eksakt kva Russland vil gjere no. Framfor ei relativt naiv kuppfokusert krigføring med forsiktig bruk av tung eldkraft, så vil me dei neste dagane og vekene sjå eit Russland som vil nyttiggjere seg av ei meir tradisjonell russisk krigskunst.

Det vil seie bruk av massiv eldkraft for å mjuke opp mål, ei meir gradvis og planmessig framrykking med tung eldstøtte og bruk av tunge styrkar i større og meir sameinte forband med tung luftstøtte.

Mange hevdar at russarane har store logistikkutfordringar. Det har dei, men korkje dels sviktande etterforsyning eller påførte tap er i nærleiken av å ta brodden ut av deira slagkraft. Det aller meste av deira slagkraft har faktisk ikkje blitt brukt enda og er tilgjengeleg.

Det eg trur me vil sjå dei neste dagane er ikkje berre ei russisk konsolidering, men og ei kraftig styrkeoppbygging i Ukraina. Me vil ikkje sjå fleire hovudlause (frå eit taktisk perspektiv) forsøk på å storme byar, men erobring av nøkkelmål gjennom planmessig bruk av tung eldkraft.

Dei neste dagane og vekene vil me sjå eit Russland som vil nyttiggjere seg av ei meir tradisjonell russisk krigskunst, trur innsendaren. Frå v. Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu, Vladimir Putin og viseforsvarsminister Valerij Gerasimov.

Slik endring i framferd har fleire effektar. I denne samanheng bør me særleg merke oss at noverande tilnærming frå Ukraina for å forsvare seg vil bli delvis irrelevant, men og at russarane då vil gjere meir effektiv nytte av sine viktigaste komparative føremoner.

I tillegg vil Russland styrke dei suksessar dei har hatt, som til dømes den raske og effektive framrykkinga dei har hatt i sør. Dessutan vil Russland byrje å bruke ein del ressursar på å finne og nøytralisere vesten sine forsøk på å levere våpenhjelp til Ukraina. Ei våpenhjelp som både må førast fram frå grensene og distribuerast til kampeiningane – og dimed utgjer mange, viktige og dels enkle mål for Russland.

I sum kan me difor slett ikkje konkludere med at Ukraina er på veg til å vinne krigen, men heller at dei har forsinka Russland. Det er framleis overlagt sannsynleg at Russland vil lukkast med dei militære måla i krigføringa si.

Når det kjem til vestleg støtte, så er støtta me gir no dels eit tviegga sverd. Støtta er omfattande og viktig for Ukraina si vedvarande evne til å stå imot, men leiar samstundes til eskalering på bakken. Med di russisk offensiv kraft langt frå er brukt opp, og med di me berre har sett i hovudsak lette og dårleg koordinerte styrkar førebels, så er det ein stor sjanse for våpenhjelpa leiar til lite anna enn langt tyngre og styggare krigføring – ei krigføring med langt større tap og øydelegging på båe sider, men særleg på den ukrainske sida.

Støtta me gir no er dels eit tviegga sverd, meiner innsendaren. Noreg skal mellom anna sende panserbrytande M72-rakettar til Ukraina.

I ei slik stode bør me søke å finne utgangar av konflikten. Førebels er det lite anna enn eit forhandlingsresultat som står fram som ein sannsynleg måte å få slutt på krigen utan veldige tap av menneskeliv på båe sider. I eit slikt perspektiv er våpenhjelpa viktig med di den hindrar at Russland kan vinne raskt og dimed gjer dei meir plausible til å akseptere fred på vilkår som ikkje samsvarar med utgangskrava.

Samstundes, pressar me Russland for hardt, så vil dei eskalere striden inntil dei får vilja si. Det kan gjere vondt langt verre. I kort: Russland må straffast, men må framleis også få rom for å gi seg på vilkår dei kan akseptere.

Det som diverre kan skje, er at vesten engasjerer seg i striden utover våpenhjelp og sanksjonar. Gjer ein det, så vil Russland raskt kunne kome i ei stode kor dei vil vurdere bruk av atomvåpen for å tvinge fram deeskalering på sine premiss. Det kan leie oss alle utfor stupet.

Det er difor alt avgjerande for Ukraina, for oss og for russarane, at me ikkje lar kjenslene og blodskodda stenge for realpolitikken – la oss helle kaldt vatn i blodet og la Putin få ein rømmingsveg.