Putins krig i en verden av mannemenn

Hvor mye må menneskeheten fortsatt betale for machomenns ville prosjekter?

Putin er, mer enn noe annet, en ridende mannskrise, skriver innsenderen.

André Mundal Tidl. spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet og ansvarlig for Russland-saker ved ambassaden i Washington (2014-2017)

I menneskehetens historie er Putin en klisjé. I den grad det i det hele tatt er mulig at mennesker, eller menn, som forårsaker enorme mengder død og lidelse, kan bli en klisjé. Men listen over mannemenn som vet best og iverksetter vanvittige prosjekter med enorm kostnad for menneskeheten, er lang, veldig lang.

Det fremprovoserer et spørsmål om hvilken kostnad menneskeheten fortsatt må betale for at machoismen lever i beste velgående.

Det er hard konkurranse i toppen: Hitler, Stalin, Zedong, Pot, Il-Sung og mange, mange flere. Menn med så mange liv på samvittigheten at en tur ned i historiebøkene bør etterfølges av terapi. Putin selv når ikke toppsjiktet i denne klubben ennå. Men fortsetter han i samme spor, vil han snart kunne sikre seg en plass på denne lite kledelige listen over psykopater og machomenn.

André Mundal har jobbet med tema relatert til kvinner, fred og sikkerhet ved ambassaden i Washington.

For ja, det er så absolutt et kjønns- og likestillingsperspektiv i det som skjer i Ukraina. Putin er den ultimate Mannen. Så mye mann er han, at for oss dekadente kaffelattedrikkende pingler, slik han ser oss, blir det bare pinlig. Men i Russland, eller i det Russland Putin vil dyrke frem, er dette god valuta hos veldig mange. Og det har ikke blitt slik tilfeldig – det er en form for misforstått mannlighet som Putin har brukt mye ressurser på å fremdyrke.

Derfor er ikke denne pågående katastrofen bare et politisk spørsmål. Men også et spørsmål om hvor mye Putins mannlighet skal koste i menneskeliv og lidelse. Og hvis det nå er slik at Putins ego når opp til individene i nevnte lite flatterende liste, kan vi begynne å snakke om kostnaden for menneskeheten – i stort.

For en mannemann gir seg ikke. En mannemann tar en høy kostnad, spesielt når det er andre som betaler. Som tidligere diplomat var det overraskende hvor mange samtaler jeg i min karriere tok del i som handlet om å finne en løsning som kunne ivareta mann X sitt ego. En løsning som kunne gjøre at mann X, som hadde gjort noe brutalt og hinsides, kunne komme seg ut av det med sin misforståtte mannlighet i behold.

Kvinners politiske deltakelse vil ikke automatisk frigjøre verden fra machomenn, men verden blir et bedre sted når kvinner og menn styrer sammen, mener innsenderen. Her sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Det er altså ikke uten grunn at kvinners politiske deltakelse lenge har vært en utenrikspolitisk målsetting for Norge. Og at kvinners deltakelse i freds- og sikkerhetsspørsmål er en prioritet nå som Norge har sete i Sikkerhetsrådet. Ikke fordi kvinners politiske deltakelse automatisk vil frigjøre verden fra machomenn som tar ut sin mannlighet på den internasjonale scene. Men fordi verden helt klart blir et bedre sted når både menn og kvinner sammen bestemmer hvordan den skal styres.

Noen ganger er det vanskelig å forklare hvorfor, selv til kvinner. Men da kommer altså Vladimir Vladimirovitsj Putin ridende inn på scenen i baris til hest, og all forklaring burde være unødvendig. For det Putin er, mer enn noe annet, er en ridende mannskrise. Dette utelukker ikke at vi i Norge i dag har en mannskrise av en annen art, nemlig at menn for ofte faller utenfor, spesielt i utdanningssystemet. Men testosteronmannen i fri flyt på den internasjonale scene er en form for mannskrise som koster mer enn noen annen. Og det burde tilhøre fortiden.

Og han er ikke alene.

For hvis du trodde det sto noenlunde bra til med likestillingen ute i verden fordi Norge er et ganske så likestilt land, så er det dessverre helt feil. Det står faktisk veldig dårlig til, i et flertall av verdens land. Dette betyr selvsagt ikke at menn ikke har det vanskelig mange steder. Men kvinner lider systematisk på en måte som svært ofte utelukker enhver mulighet til selvstendighet og fremgang. Og som kvinne kan du som oftest bare glemme å ha politiske aspirasjoner. Det er simpelthen ikke på bordet, hvem tror du at du er?

Hva verden betaler for manglende politisk likestilling er et grusomt regnestykke. Men det er på det rene at potensialet for utvikling i verden, er større på likestillingsfeltet enn på noe annet område. Fordi ringvirkningene av en likestilt kvinne er betydelige. Ikke bare fører det til mindre barneekteskap og bedre helse. Men kvinner som tar utdannelse, får også barn som gjør det samme, og som igjen lykkes bedre på arbeidsmarkedet.

Likestilte kvinner får også færre barn, som jo er et kritisk aspekt hvis vi skal klare å nærme oss en bærekraftig måte å bruke planeten vår på. Glem heller ikke at likestilte kvinner skaper nye næringer som også bidrar til økonomisk vekst, noe som igjen er den viktigste driveren i å få mennesker ut av fattigdom.

Men dette får vi altså som regel ikke til. Fordi vi fortsatt lever i en verden hvor det mest vanlige er at menn mener at viktige spørsmål håndteres best av menn alene. Men Putin og hans styresett er bare nok et eksempel på at dette ikke er tilfelle. Han er en mannemann omgitt av andre mannemenn. Som bare speiler seg i sin store leder. Og du utfordrer selvsagt ikke selveste Mannen. For han vet alltid best.

Mens Norges satsing på likestilling og kvinners politiske deltakelse internasjonalt er prisverdig, er det fortsatt langt ifra nok. Og djevelen ligger i detaljene. For hvis likestilling er så viktig for norsk utenrikspolitikk, hvorfor er det da bare to av utenrikstjenestens 1500 ansatte som jobber med dette på fulltid?

Deler av svaret ligger i at likestilling er et såkalt tverrgående tema – som tilsier at utenrikstjenestens ansatte skal ta hensyn til likestilling i det arbeidet de ellers gjør. Men å ta hensyn er ikke nok. Ta hensyn er noe en gjør når en går på trikken. Det blir ikke likestilling av å vise hensyn. Men av å satse både bistandsmidler og personellressurser.

Spesielt det siste er det på høy tid at utenrikstjenestens gjør noe med. Det har vært påpekt i flere år. Og potensialet som ligger i en mer likestilt verden, er altfor høyt til at Norge kan sluntre unna i timen.