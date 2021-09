Uten private barnehager blir tilbudet dårligere

Å være en privat barnehageeier har gått fra å være noe fint – til å bli omtalt som noe skittent.

Private barnehager strekker seg litt lenger, mener innsenderen. På bildet: Kidsa Ladegården.

Inger Marie Einan Guddal Daglig leder i Kidsa konsern

Den norske barnehagemodellen fungerer veldig godt. Norge har kanskje verdens beste barnehager – noe som er et resultat av mangfold og privat gründerkraft. Derfor reagerer vi kraftig på signalene om at opposisjonen varsler raske endringer etter valget.

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg, sier til BT 6. september at de raskt vil innføre et nytt regelverk som vil stoppe «profitt og utbytte». Et slikt regelverk vil gjøre det umulig for landets private barnehager, som er avhengig av å gå i pluss over tid.

Halvparten av norske barn går i en privat barnehage. Private barnehager er et resultat av enkeltpersoner og selskaper som vi som fellesskap har invitert til å løse en samfunnsutfordring. Kan vi både få til full barnehagedekning og betydelig kvalitetsøking?

Vi sitter med fasiten, svaret er ja. Ifølge Agenda Kaupang har vi ikke bare fått til dette, men vi har i snitt spart over to milliarder pr. år på å la private være med å løse barnehagebehovet.

Men dette må bety at de ansatte utnyttes? Svaret på det er nei. Det er lavere sykefravær i private barnehager. Ansatte har minst like gode betingelser som i kommunale barnehager – samt at foreldre og ansatte jevnt over oppgir at de er mer fornøyde med de private barnehagene.

Den norske barnehagesektoren er velregulert – det er klare krav til hvordan hverdagen i en barnehage skal være og hva foreldre kan forvente av grunnleggende kvalitet av barnehagen, uansett hvem som driver og eier den. Og norske foreldre har i dag en reell valgfrihet mellom ulike typer barnehager.

Den norske modellen for barnehagesatsingen er vellykket, og vi har grunn til å være stolte over den utviklingen vi har sett i sektoren. Likevel har noe annet også skjedd underveis. Enkelte begynte å føre en debatt om «velferdsprofitører», hvor særlig barnehagene ble trukket frem som eksempel.

Fra at dette først og fremst var en debatt som foregikk i studiesirkler på ytterste venstre, beveget den seg etter hvert over i deler av fagbevegelsen, tenketanker, pressen og politiske partier. For flere partier har det blitt et mål i seg selv å forby noen å tjene penger på å løse utfordringer for fellesskapet.

Å være en privat barnehageeier har gått fra å være noe fint – til å bli omtalt som noe skittent. Det er ikke lenger sånn at de som har startet barnehager, bidratt til full barnehagedekning og introdusert nye og bedre løsninger for barnehagepedagogikk blir omtalt som velferdsgründere.

Nei, de er profitører – de tar penger som skulle gått til barna – de beriker seg på bekostning av ansatte. Kritikerne er ikke opptatt av om dette er et riktig bilde av en hel sektor, så lenge det finnes enkelteksempler å vise til.

Blir barnehagesektoren snudd på hodet, slik Storberget-utvalget foreslår og flere partier ønsker, vil det kunne være slutten for private barnehager. Økt usikkerhet og trangere kår vil føre til at private barnehager ikke lenger kan låne penger i banken eller satse videre på sine livsverk.

Da det offentlige drev nær sagt alle norske barnehager, var friluftsbarnehager, gårdsbarnehager og andre innovasjoner så godt som ukjent. Åpningstidene var kortere, mattilbudet dårligere – og slik er det mange steder fremdeles.

Private barnehager strekker seg litt lenger. Det er private barnehager som har gått foran og utvidet det pedagogiske tilbudet innen fysisk aktivitet, mat og friluft. Eksemplene er mange.

Privat sektor er klare for å fortsette å omsette ny kunnskap og forskning til handling innenfor områder som har betydning for barns vekst og utvikling som folkehelse og bærekraft. Sammen med kommunen dekker de behovene som dagens barn, foreldre og lokalsamfunnet krever.

Vi vet hva slags barnehagesektor vi har i dag. Den er mangfoldig, den tilbyr valgfrihet og den sikrer barnehageplass til alle barn som trenger det. Hva vi får, hvis de private barnehagene får beskjed om å pakke snippesken, er det egentlig ingen som vet.