Anne Rokkans kommentar viser en mangel på kunnskap og kompetanse på hva en streik faktisk er – nemlig et lovlig middel.

Oseberg Øst er en av plattformene hvor arbeidere ble tatt ut i streik natt til 5. juli.

Hans Fjære Øvrum Styreleder i avdelingen for teknikere og fagarbeidere i fagforeningen Lederne

«Oljestreiken var et absurd påfunn», skriver BT-kommentator Anne Rokkan 6. juli. Som leder for dem som var i streik, finner jeg imidlertid hennes kommentar absurd, og full av feiltolkninger.

Vår prioritering er at våre medlemmer skal opprettholde kjøpekraften i år, men underforstått så mener Rokkan at vi hjelper Putin, og vil ha et ansvar for at folk fryser i hjel i Europa til vinteren.

Første faktafeil er at det stort sett bare er kontrollromsfolk som streiket. I Lederne er det 1200 medlemmer i vår avdeling av alle kategorier innen fagarbeidere, som elektrikere, automatiker, mekanikere, kranførere, kokker, servicearbeidere og så videre, som er ansatt i oljeselskapene på sokkelen.

«Vår prioritering er at våre medlemmer skal opprettholde kjøpekraften i år», skriver Hans Fjære Øvrum.

Vi kan stoppe det meste av produksjonen på norsk sokkel, men det gjorde vi ikke. Vi tok ut tre plattformer med lite gassproduksjon. Vi kom ikke i gang med opptrappingen, og i forkant av streiken opplevde vi ikke at motparten var villige til å komme oss i møte. Derfor meldte vi opptrapping.

Vi streiket også i 2020. Den gangen streiket vi i ni dager, og da ringte faktisk olje- og energiministeren til partene og sa at hun ikke ville bruke lønnsnemnd, og streiken ble løst dagen etter ved forhandlinger hos riksmegler. Det var som kjent en høyreregjering i 2020.

Rokkans kommentar viser en mangel på kunnskap og kompetanse på hva en streik faktisk er – nemlig et lovlig middel. Vi som går i lønnsforhandlinger får hver gang påvist en krise eller en krig som medfører at vi ikke kan få noe særlig i lønnsforhøyelse, og det er annethvert år at vi har maktmidlene.

Situasjon og energikrisen i Europa skyldes utfasing av energi, og spesielt Tyskland har kuttet ut kull og atomkraft uten erstatning. Krisen har vært varslet i flere år, og begynte lenge før Russland invaderte Ukraina. Det er Europa sine politikere som har ansvaret for krisen, og de har i mange år blitt advart mot å gjøre seg avhengig av Russland.

Topplønnen til fagarbeidere i Equinor er 472.000 kroner utenom feriepenger. Er det spesielt raust? Vi har et tillegg på 47 prosent ulempetillegg, som er et tillegg som blant annet dekker opp at vi er tilgjengelig for arbeidsgiver i en tredel av hele vårt arbeidsliv.

Jeg kan også nevne at mange av våre medlemmer ser at regjeringen ikke greier å stoppe nedtappingen av våre vassdrag og eksporten av strøm til Europa, som kanskje vil føre Norge inn en krise med rasjonering til høsten. Men å stoppe en lovlig streik med begrunnelse av gassleveranser til Europa, det klarer de.

Vi som deltar i lønnsforhandlinger annethvert år, blir stadig gjort oppmerksomme på forskjellige kriser som en bakgrunn for lave lønnstillegg.

Det passer aldri med en streik, men at Rokkan greier å sause sammen streiken i SAS, telefonkøer, gass som sentralt strategisk våpen, og at vi satt europeisk fred og velferd på spill, er fullstendig skivebom.

