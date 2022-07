Testen er over

Festplassen er tilbake slik den skal være, som et av byens viktigste oppholdsrom. Åpen, tilgjengelig og uten teststasjon.

Festplassen slik vi kjenner den i dag sto ferdig i 2004, med utgangspunkt i arkitektgruppen Cubus sitt forslag fra 1987, skriver Thomas Cook.

Juli, duskregn over Festplassen. Mellom duene og måkene og alle de andre fuglene (hvorav flere rødlistede) som har Smålungeren som tumleplass, står turister iført lue og allværsjakke eller regnponcho på avsatsen langs vannet.

De synes å konkurrere om å ta det beste bildet av Ulriken som troner et sted bak gråværsskyene der oppe. Foruten turistene og noen bergensere her og der som hastig krysser plassen på vei fra A til B, er plassen folketom.

Spoler vi noen måneder tilbake, var bildet et ganske annet. Riktignok har Festplassen helt siden den ble ordentlig opparbeidet i 1936 huset et mangfold av aktiviteter og installasjoner – fra vikingskipet 17. mai (festdagen har blitt feiret her siden 1929), konsertscener og direktesendinger av Branns gulljakt (definisjonen på unntakstilstand, noe Branns nye kvinnelag kanskje kan endre) til Bård Breiviks blanke stålkube, pariserhjul og julemarked.

Fremmed var det likevel da Festplassen i november 2020 fikk økenavnet «Testplassen», og kommunens sentrale koronateststasjon reiste seg bak et stort telt. Utsikten til Kode 2 forsvant, til fordel for krigstyper på langsiden av teltet ved siden av kommunens logo: «COVID-19 TESTSTASJON». (Hadde det bare stått Kode 19!)

Under pandemien var køen tidvis lang utenfor teststasjonen på «Testplassen».

Pandemiens paviljong og tydelige tilstedeværelse i bybildet ga følelsen av å bli hensatt til en annen verden, skjønt ikke drømmende virkelighetsflukt av typen Frieles kaffepaviljong tilbød på Landsutstillingen i 1928, omgitt av palmer og med orientalsk arkitektur.

Den gang fikk publikum en opplevelse av å befinne seg i andre himmelstrøk, da området rundt Smålungeren ble forvandlet til en slags eventyrverden. Om kommunens koronateststasjon vel 90 år senere var surrealistisk, tok drømmene snarere form av mareritt.

Frieles kaffepaviljong, oppført til Landsutstillingen i 1928 og tegnet av arkitekt Egill Reimers.

Tidvis sto køene tett utenfor, og på det meste testet nesten 2000 mennesker seg daglig. Halvannet år og 300.000 koronatester senere ble teltet stengt palmesøndag i år. Festplassen slik vi kjenner den åpenbarte seg atter igjen.

En regnfull sommer passer bra for støvete arkivjakt, for eksempel blant historiske utgaver av arkitekturtidsskriftet Byggekunst (i dag kjent som Arkitektur N), som står tett i Universitetsbibliotekets hyller.

Allerede i den første utgaven i 1919 sto det en passiar om Bergen, tilbakeskuende sådan, illustrert med fotografier av den gamle by, «[…] fra den gang byen mellem de syv fjelde var en by av hvitmalte hus og røde tak, hvor der bodde rare mennesker med rappe tunger og et næsten sydlandsk, ialfald høist unorsk syn paa livet og dets foreteelser». Nostalgi og romantikk er ikke nye øvelser i Bergen.

Også senere utgaver har beskjeftiget seg med Bergen. I 1983 var en hel utgave viet Bergen Arkitektforenings 75-årsjubileum. Samme tiår, nummer 3 i 1989, kan vi lese overskriften: «Festplass forvandles»!

Her omtales arkitektkonkurransen om nye Festplassen. Det gir inntrykk å se de fire ulike forslagene, hvor det anerkjente arkitektkontoret Lund & Slaatto – i Bergen kanskje mest kjent for Eidsvåg kirke (1982) og utvidelsen av jernbanestasjonen i 1999 – stikker seg klart ut.

Forslaget fra Lund & Slaatto, titulert Victoria Regia, var et av fire forslag i arkitektkonkurransen om nye Festplassen i 1989.

Forslaget, titulert Victoria Regia, er påfallende opphengt i sirkelen som form. Det er brostein lagt i sirkelmønster, sirkelformet restaurantanlegg, sirkulær uteservering på pæler i vannet, sirkel meg her og sirkel meg der.

Det oslobaserte kontoret foreslo sågar å forandre selve formen på Smålungeren, noe som virker utenkelig i dag (og som ikke kan ha vært noe publikumsfrieri den gang heller): «Vannet beholder sin symmetri, men vannflaten omformes slik at den får en ‘snelle-fasong’.» Byggekunsts artikkelforfatter beskrev forslaget som «djervt, men fremmed i forhold til eksisterende omgivelser». Man tukler ikke med byens grunnformer.

Festplassen som parkeringsplass i 1981. Ikke før i 2003 forsvant bilene for godt.

Arkitektkonkurransen var uttrykk for kommunens vilje til å følge opp lovord med handling, etter at bystyret i 1987 hadde vedtatt at parkeringen skulle opphøre og at Festplassen skulle bli festplass både i navn og gavn. Parkometrene hadde kommet opp i 1967, og den sentrale plassen hadde vært midlertidig parkeringsplass helt siden den gang.

Praktisk da jeg som barn måtte slenge med min mor og de til byen for å gjøre ærend på Torgallmenningen, jo da (en holdning som fortsatt preger debatten rundt bilens plass i byen, der amerikanske tilstander som «jeg» og «min» rett til å kunne kjøre bil fra garasjen og helt frem til sentrumsbutikkenes dørstokker er en gjentakende melodi i kommentarfeltene), men en anakronisme allerede i 1987.

Arkitektgruppen Cubus sitt forslag til utforming av Festplassen.

Det var imidlertid først i 2003 at Festplassen ble stengt for biler. Arkitektgruppen Cubus sitt forslag hadde seiret i arkitektkonkurransen mot slutten av 1980-tallet, og i 2004 sto den nye Festplassen klar, med utgangspunkt i det vel 15 år gamle utkastet.

Arkitektkontoret omtaler selv sitt grep for plassen, som kobler seg på Byparken og bygger opp under den bydefinerende aksen mot teateret («Kulturaksen» strekker seg i dag ut til USF Verftet, via Sentralbadet), som «en fleksibel plass til store arrangementer». I fleksibiliteten ligger at den skal kunne fungere så vel til hverdags som fest.

Eller som arkitekt Nils Johan Mannsåker sa om byens allmenninger og plasser under Bergen arkitektforenings 110-årsjubileum, da byens arkitektstand hadde blitt utfordret av Byarkitekten til å tenke høyt om Bergens særpreg, stående foran en montasje som sidestilte et bilde av Festplassen som parkeringsplass med et bilde fra plassen i dag: «Byrommene er byens hjerter, stuer, oppholdsrom».

Festplassen oppfyller utvilsomt alle tre funksjoner for sin by. Hjerte, stue og oppholdsrom. Og unntaksvis sykestue, da.