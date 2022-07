BT mobber cruisenæringen

Hvorfor denne forutinntatte negativiteten mot sjøtransport?

Det største cruiseskipet som har vært i Bergen, er «Aidanova». Skipet var det første cruiseskipet i verden drevet på LNG-gass.

Arthur Kordt European Cruise Services

Helge Skaar Arctic Guide Service

BT har i to ledere på mindre enn ett år tatt til orde for å redusere cruiseturismen. BTs kommentator Gerd Margrete Tjeldflåt fortsetter lørdag 9. juli korstoget på en måte som vi håper ikke blir representativt for nivået på debatten i fortsettelsen.

Kommentaren gjør narr av en turistgruppe med utgangspunkt i språk, påkledning og bevegelsesmønster. Tjeldflåt burde holde seg for god for å stigmatisere besøkende til byen på denne måten; det oppleves som mobbing.

Det virker som kommentatoren har vanskelig for å akseptere at en uavhengig undersøkelse av det velrenommerte byrået Menon har konkludert med at de økonomiske betydningen av en cruiseturist i Bergen er over 1200 kroner pr. dag.

Men tallet stemmer bra med internasjonale målinger og sentrale severdigheters følbare tap av fravær av cruiseturister. Spør bare Kode eller Fløibanen. Menons undersøkelse viser også at det er mer lønnsomt for Bergen med lengre opphold; ikke overraskende, og noe som bør brukes i dialog om rederienes seilingsmønster.

Cruiseskip blir trolig den første transportmåten av større grupper turister over lange distanser som når lav- og nullutslipp, utviklingen går raskt. I tillegg krever denne transportformen langt mindre inngrep i natur og lokale investeringer.

Så hvorfor denne forutinntatte negativiteten mot sjøtransport? Hvis det er det visuelle problemet som er hovedsaken, kan det helt sikkert finnes løsninger på det og. Større skip kan legge til der hvor de ruver mindre.

Vi mener det er ikke er godt nok dokumentert at cruiseturisme forurenser mest pr. passasjer. Vi tror jo at 5000 turister fra Hamburg belaster miljøet mindre transportert i et moderne cruiseskip, enn om de kom i 2500 bobiler eller 100 dieselbusser. Men her må man også regne inn alt utslippet som vedkommendes overnattinger genererer.

Severdigheter og lokalsamfunn må ha et visst antall turister for å overleve økonomisk. Det får de gjennom cruiseturismen. Ikke noen annen transportform kan tilby noe tilsvarende.

Undertegnede er opptatt av å reformere cruiseturismen slik at den tilpasser seg både miljøkrav og imøtekommer lokalbefolkningens innsigelser, men den kampanjen det kan virke som BT bedriver, hjelper ikke.