BT misforstår loven

Kommunen kan ikke bare unnlate å følge opp ulovlige tiltak i strandsonen.

Det er ikke mulig å innføre et generelt amnesti i de gjenstående sakene i strandsoneprosjektet, skriver Thor Haakon Bakke.

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Strandsonen har lenge hatt et særlig vern i Norge. Dette ser vi i byggeforbudet i 100-metersbeltet og allemannsretten. Vi har et ansvar for å bevare naturmangfoldet, og alle innbyggerne fortjener tilgang til sjøen – for å bade, fiske og leve gode liv.

Debatten om hva en skal gjøre med bygg i strandsonen som kan være ulovlig oppført, er derfor viktig. Dessverre bidrar ikke BTs leder 4. februar på en god måte. Fra å ønske seg grep om mulige ulovligheter i strandsonen, snur lederskribenten og ønsker et generelt amnesti for eldre tiltak, med henvisning til Sandefjord kommune.

Her legger BT misvisende opplysninger til grunn.

Det er feil at Sandefjord har vedtatt å ikke forfølge byggesaker fra lenger tilbake enn 1985. Sandefjord har, inntil denne uken, hatt en praksis for at brygger som kunne dokumenteres på foto før 1985, ansees som godkjent. Denne praksisen er det ikke rom for etter loven. Dessuten er ikke brygger det eneste byggverket i strandsonen.

Statsforvalteren har gjort Sandefjord oppmerksom på hva som er rett forståelse av regelverket, og kommunen har endret hjemmesidene. Informasjonen er lett å finne, og en del av saken til bystyret som BT har skrevet om.

Å bygge noe i strandsonen er søknadspliktig, og oppfølging av ulovlige tiltak er en lovpålagt plikt, altså noe kommunen er nødt til å gjøre.

Det kan legges til at rundt 600 saker som vi har kunnet legge bort, av mindre omfang, er lagt bort allerede. Det kan også hende at det er saker blant de 200 som vi har mulighet til å ikke forfølge.

Sakene foreldes heller ikke. Det er altså ikke mulig å innføre et generelt amnesti i de gjenstående sakene i strandsoneprosjektet. Sånn sett er det underlig å lese at BT oppfordrer kommunen til å gjøre noe kommunen ikke har lov til.

Vårt mål er at alle strandsonesaker får en god og rettferdig behandling. Det vil også være riktig overfor de som har fått pålegg og allerede lojalt rettet seg etter dette.

Samtidig forstår vi at det kan være vanskelig for den som får tilsyn på eiendommen sin, særlig når tiltakene er gamle. Og kritikk mot saksbehandlingstid tåler vi. Men å gi inntrykk av at kommunen bare kan unnlate å følge opp slike tiltak, bør BT holde seg for god til.