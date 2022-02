Norske våpen i ukrainske hender – om de ønsker

Det er skuffende at vi skal stå på sidelinjen mens det ukrainske folk går med hjertet i halsen.

Ukrainske soldater pakker ut anti-tankmissiler sendt fra USA. Innsenderen mener det er usolidarisk å nekte Ukraina å kjøpe våpen fra Norge.

Siver Myksvoll-Rannestad Bergens Unge Høyre

Den siste uken har debatten gått etter at det ble slått fast fra Utenriksdepartementet at det ikke har blitt, eller vil bli, åpnet for salg av våpen til et presset Ukraina. Det er skuffende at Norge skal stå på sidelinjen og tvinne tommeltotter mens det ukrainske folk går med hjertet i halsen.

For Ukraina er situasjonen prekær. Med anslagsvis 100.000 russiske soldater oppstilt på landets østlige grense er Ukraina blitt en arena for europeisk storpolitikk. Det er ille for mange, men verst for ukrainerne.

Det er flaut at ikke Norge følger eksempelet til andre Nato-land som bistår Ukraina med forsvarsmateriell, mener Siver Myksvoll-Rannestad.

I et land som kjemper for rettigheter vi her hjemme tar for gitt, er motstandsviljen stor. For mange er minnene om de voldsomme og blodige demonstrasjonene i 2014 brent fast i minnet. Få ønsker å miste det de har kjempet for så lenge.

Påstandene fra ulike elementer på den ytre venstresiden, som vil ha det til at spenningen er fremprovosert av Nato – og ikke Russland, er trolig noe av det flaueste som er trykket siden Chamberlains ord «peace for our time» i 1938.

Heller enn å skjønnmale Russland eller bedrive selvpisking for vårt nære samarbeid med USA, er det viktig å gjøre det vi kan for å støtte ukrainerne i sitt ønske for suverenitet, frihet og demokrati.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier til TV 2 at Norge har en lovgivning for våpeneksport som forhindrer Norge fra å selge våpen til land som er i krig, eller hvor krig truer.

USA, Storbritannia, Polen og Danmark, alle Nato-allierte med Norge, har lovet å bistå Ukraina med forsvarsmateriell. Britene startet allerede i midten av januar med innflyging av lettere panserbrytende våpen.

Militær bistand fra Norge er selvsagt ingen magisk pille som vil få Putin og hans sykofanter til å krype tilbake til Moskva. Når Russland står på Ukrainas grense og bruser med fjærene, er det dog flaut at ikke norske myndigheter følger våre alliertes gode eksempel og vender hver sten for å finne måter å bistå det ukrainske folk.

Med bakgrunn i stortingsvedtak fra 1959 er hovedsynspunktet i norsk politikk at det ikke skal tillates salg av våpen til «områder hvor det er krig eller krig truer». Med andre ord skal vi ikke selge våpen som risikeres å brukes.

Vi skal ikke nekte naboen å låne hageslangen bare fordi det er en risiko for at huset hans kan begynne å brenne. På samme måte er det usolidarisk å kategorisk nekte å bistå Ukraina gjennom våpensalg. Skulle Ukraina ønske å kjøpe norske våpen, bør de ønskes velkommen til kolonialen med åpne armer.