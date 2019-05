Eksamen er en god tradisjon

DEBATT: Det er kjekt å føle at man får uttelling for gode forberedelser.

Mindre enn 2 timer siden







LÆRER-DEBATT: Innsenderen svarer på innlegget «Jeg håper noen snart tar på seg streikehatten», der lærer Malena Bjørndal kritiserte bruken av eksamener i ungdomsskolen. byoutline NTB SCANPIX (illustrasjonsfoto)

Elin Sebjørnsen lærer, Stend videregående skole

I disse dager er det eksamenstid for elever i ungdomsskolen og videregående, samt studenter på universiteter og høgskoler. Vi kan godt diskutere alternative måter å vise kunnskap og å få en type, sluttvurdering på, men eksamen som sådan er en god tradisjon som jeg tenker vi godt kan holde i hevd.

Videre kan det godt jobbes bedre med selve oppgavesettene. Det handler om hvordan, både vi lærere i skolen, foreldre og andre, formidler holdninger rundt eksamen. Her har vi litt å gå på.

Les også Ungdomsskolelærer på Rothaugen: – Jeg har store problemer med å forsvare eksamensformen i seg selv

Det å få lov til å gå opp til skriftlig eller muntlig eksamen, kan være en god anledning for mange til å vise kunnskap og kompetanse. Andre vil grue seg, men med god veiledning og gode studieteknikker, tenker jeg at de fleste vil kunne kjenne på en mestringsfølelse.

Selv leder jeg mine elever frem til muntlig eksamen med stor ærefrykt. Jeg er stolt på deres vegne over at de skal få vise hva de kan og erfaringsmessig går dette stort sett veldig bra. Likeledes sitter jeg i skrivende stund og retter bunker med skriftlige engelsk vgs-eksamener, og mange av disse holder svært høyt nivå.

Elin Sæbjørnsen byoutline Privat

Det er kjekt både for oss som retter, og seinere for elevene, når de føler at det gis uttelling for gode forberedelser. Vi har et system med standpunktkarakterer og her er det jo elevens kunnskap og ferdigheter igjennom året som måles. Eksamen gjør jo på sett og vis også det, selv om noen kjenner på en følelse av urettferdighet fordi de på eksamensdagen ikke fikk vist hva de kan. Men så er jo nettopp systemet med standpunktkarakter et gode.

Hvis alt dette skal byttes ut og endres på til fordel for andre, målbare systemer, bør det gjøres fra høyeste nivå og nedover. Hvis en skal sløyfe formen i grunn- og videregående skole, må vi jobbe kreativt og tett sammen med høyskoler og universitet for slik å tilpasse vurderingsformene.

Publisert 30. mai 2019 05:00







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg