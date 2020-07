Da unntakstilstanden inntok Bergens rusmiljø

Rusmisbrukere er vant til at livet ikke går på skinner. Nettopp disse erfaringene hjalp dem gjennom denne spesielle tiden.

Publisert Publisert Nå nettopp

MO Gyldenpris ble et viktig møtested for rusmisbrukerne for å få informasjon, skriver innsenderne. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Birthe Møgster, Else Kristin Utne Berg og Thomas Haug Korus Vest Bergen

«Mathias» er avhengig av illegale rusmidler. Han bor alene i en bolig hvor han føler seg ensom og til tider utrygg. Til vanlig tilbringer han mye tid ute, hos venner, og på åpne russcener. Det gjør han for å ha sosial kontakt med andre, men også for å skaffe seg rusmidler.

Det er 12. mars og regjeringen har innført de strengeste tiltakene i fredstid. «Mathias» har nettopp fått informasjon om at han må holde seg hjemme. Nå ble også tilgangen til rusmidler påvirket av stengte grenser og strenge tiltak.

For «Mathias» er det ikke mulig å hamstre inn illegale rusmidler på den lokale dagligvarebutikken – slik andre hamstret toalettpapir og kjøttdeig.

Les også Slik kan vi hindre koronasmitte i rusmiljøet

Det var mange som var bekymret for hva som ville skje med menneskene med ruslidelser. Hvordan ville et smitteutbrudd i gruppen forløpe – med hvilke konsekvenser?

17. juni publiserte Korus Vest Bergen en rapport om rusmiddeltrender i Bergen, med fokus på hvordan pandemien påvirket rusmiljøet. Funnene i rapporten indikerer at det har gått bedre enn fryktet, og at det er positive erfaringer å ta med seg.

Mange ordinære tjenestetilbud for rusavhengige ble stengt eller redusert som følge av koronatiltakene for å ivareta smittevernhensyn. Men man så at mange tjenester for rusavhengige raskt ble tilpasset og tilrettelagt for å opprettholde en oppfølging og behandling som var mulig innenfor gjeldende smitteregime.

Brukere som hadde behov for det, fikk tilkjørt mat og brukerutstyr hjem. Tjenestene ble mer oppsøkende og gatenære. Man tok i bruk digitale plattformer og telefon for å komme i kontakt med brukere.

Andre opplevde at denne formen for kontakt var mindre nær og personlig, og enkelte hadde begrenset tilgang på elektroniske hjelpemidler. I tillegg rapporterte pårørende at de opplevde å bli sittende med mer ansvar når tjenestetilbudet var redusert.

For «Mathias» var det vanskelig å holde seg oppdatert om tilbudene. Han har ikke pc, kun en mobiltelefon med kontantkort. Heller oppsøkte han lavterskeltilbudet MO Gyldenpris (tidligere Straxhuset). Her sto de ansatte i døren, og han fikk matpakke og informasjon om hvilke tilbud som fortsatt var åpne.

Les også Bymisjonen legger ned kafé for rusavhengige i Hollendergaten

Ved utgangen av mai var det ikke kjent smitte i rusmiljøet i Bergen. Dette til tross for at mange brukere har oppholdt seg i store grupper også etter koronautbruddet. For «Mathias» var det vanskelig å holde seg hjemme når russuget kom.

Han var vant med å være på farten store deler av dagen. Når han valgte å dra ut for å handle rusmidler og se andre mennesker, hadde han Antibac i lommen. Som enkelte brukere uttrykte det: «I dette miljøet samles vi og klemmer selv om det er korona».

Samtidig, på lik linje med resten av Norges befolkning, holdt mange seg hjemme. Andre fortalte at de forsøkte å ivareta smittevernet så godt som mulig, med den tilgangen de hadde på bruker- og smittevernutstyr. Noen benyttet anledningen til «å sette seg selv i karantene» og redusere sitt eget rusbruk.

Noen av brukerne fikk en økt opplevelse av ensomhet og psykiske plager som angst og depresjon. Samtidig meldte flere om en følelse av fellesskap som følge av å forholde seg til tiltakene, som gjaldt hele befolkningen.

For en gruppe som til vanlig er ekskludert fra mye av samfunnet, var deltakelse i den nasjonale dugnaden en positiv opplevelse.

Les også Ikke stolt over alt som ble gjort for å bekjempe narkotika

«Kristian» er under Lar-behandling og er vant til å møte på sin lokale poliklinikk flere dager i uken. Under nedstengningen fikk han tilbud om å få kjørt hjem Lar-medisinen.

Han opplevde det som en frihet å ikke måtte dra ut for å hente medisinen sin, men samtidig savnet han kontakten med behandleren sin og andre han møtte på Lar-poliklinikken.

Vanlig praksis i Lar-behandling er oppmøte i poliklinikk eller apotek for å innta medikamentet under overvåking. Dette en ordning som er restriktiv, og tillater i mindre grad at brukere administrerer medisinen selv.

Mange brukere fikk som «Kristian» tilkjørt medisin for flere dager i koronakrisen, og ansvar for å oppbevare disse selv på en forsvarlig måte.

Våre undersøkelser tyder på at dette har fungert godt. Det er ikke indikasjoner på økt forekomst av videresalg eller overdoser; brukerne har i all hovedsak tatt ansvaret de ble gitt.

Akuttposten i Helse Bergen melder om en nedgang i abstinens- og overdosebehandling frem til medio mai. Ambulansetjenesten rapporterer om en halvering av overdoseutrykninger knyttet til opiater i mars måned.

Videre har, som følge av restriksjonene, tilgangen til flere typer rusmidler vært endret. «Føre Var-kartleggingen» indikerer at mange erstattet ofte foretrukne rusmidlene med andre mer tilgjengelige rusmidler.

Les også Når brakkesyken muterer til depresjon

Så, hva har vi lært fra erfaringene?

I krisetilstander blir mennesket presset til endring; evnen til å finne nye løsninger trer frem. Koronasituasjonen var, i likhet med resten av samfunnet, utfordrende å håndtere for mange rusavhengige og tjenesteapparatet.

Rusavhengige, som «Mathias» og «Kristian», ser ut til å ha mestret koronasituasjonen bedre enn det mange hjelpere og rusavhengige selv fryktet. Klinikkene som ble opprettet for å ivareta koronasmittede rusavhengige, har stått tomme.

Nye måter å håndtere dagliglivet på oppsto, og flere påpeker at dette har gitt dem opplevelse av mestring – selv om det har vært krevende.

Det er viktig å løfte opp positive erfaringer fra denne tiden. Deler av tjenesteapparatet har vist stor evne til fleksibilitet og omstilling. De fryktede konsekvensene av å gi brukerne selv mer ansvar for å administrere sine Lar-medisiner, har ikke slått til. Flere mener at dette bør føre til en varig endret praksis i Lar-oppfølgingen.

«Mathias» og «Kristian» er vant til at livet ikke alltid går på skinner. De har erfaring med å snu seg rundt raskt for å finne løsninger på sine behov. Nettopp disse erfaringene hjalp dem gjennom denne spesielle tiden.