Ikke ta fra elevene stemmen

Å sette foten ned for Unge Venstre klargjør veien for sensur.

POLITISKE BUDSKAP: Når jeg blir lærer, håper jeg at jeg får se elever gå med pins med politiske budskap på, om det så måtte være for legalisering av hasj, utepils i parken eller gratis varmmat på skolen, skriver Isabelle Anita Skogen Rojas. FOTO: UNGE VENSTRE

Debattinnlegg

Isabelle Anita Skogen Rojas Lærerstudent og kommunestyrekandidat SV (Askøy)

For mindre enn 40 minutter siden

Kjære Hildegunn Hodneland: I forrige uke skrev du et innlegg i BT der du uttrykker støtte til forbud mot valgkampmateriell som promoterer politisk budskap, som for eksempel omfatter skoledebatten ved Breivang videregående skole.

«Trenger vi hasjrøykende hender hvor vi enn snur oss på skolen de neste månedene?» spør du.

Jeg er enig med deg, ingen av oss trenger å se klistremerker med politiske budskap vi er uenig med. Jeg trenger ikke se Unge Venstre sine store plakater om hasj eller FpU sine flaskeåpnere- og lightere som de ivrig deler ut til elever både over og under 18 år. Men det er ingen unnskyldning for meg som fremtidig lærer å reagere på sensur mot valgkampsmateriale.

REAGERER PÅ SENSUR: Isabelle Anita Skogen Rojas, lærerstudent og 11.-kandidat Askøy SV. Privat

Du sier det Unge Venstre gjør er å ufarliggjøre og normalisere narkotika. Videre sier du at det derfor må være lov å sette foten ned, men nettopp da klargjør dere veien for noe langt mer farlig og problematisk: Sensur.

Da min interesse for politikk startet for ti år siden, var det langt færre engasjerte enn jeg nå ser. Jeg skulle ønske jeg fortsatt var skoleelev og fikk tatt del i aktivismen som foregår på skoleplassen. At ungdomspartier i skoledebatter går sammen for å vise at det ikke er greit for noen å bli tvunget til taushet.

Når jeg blir lærer, håper jeg aldri det blir en dag der jeg ikke ser elever gå med pins med politiske budskap på, om det så måtte være for legalisering av hasj, utepils i parken eller gratis varmmat på skolen.

Publisert 2. september 2019 17:20