Stopp privatiseringen av fellesskolen

DEBATT: Hver krone som går til privatskoler, kunne være brukt på fellesskolen, der de fleste går.

FULL STOPP: Arbeiderpartiet ønsker full stopp i privatiseringen av den offentlige fellesskolen, skriver innsenderne. Ørjan Deisz / Vegar Valde

Anne Gine Hestetun

Emil Gadolin

Ap er glad for at det finnes ideelle skoler utenfor det offentlige med et pedagogisk alternativ som bidrar til større valgfrihet og mangfold. Det som bekymrer oss, er at høyresiden presser frem flere kommersielle privatskoler.

Bergen og Hordaland har en av de aller høyeste andelene privatskoleplasser i landet.

Slike privatskoler drives med 85 % statlig støtte. Pengene tas fra den offentlige skolen. Det betyr at hver krone som går til en kommersiell privatskole, kunne vært brukt på fellesskolen, der flertallet av elevene går.

I en tid med økende forskjeller trenger Norge fellesskap mer enn noensinne. Det er fortsatt en sammenheng mellom hvem foreldrene dine er, og hvordan du greier deg på skolen. Derfor er det viktig å bygge sterke fellesskap og prioritere kvalitet i skolen.

Høyresiden bruker konkurranse som et argument for privatskoler, men de beste skoleresultatene i landet finner vi i Sogn og Fjordane. Der finnes det ingen kommersielle privatskoler.

De offentlige videregående skolene i Bergen har et drøss av forskjellige tilbud til elever med ulike behov og interesser, og konkurrerer seg imellom.

Ap har alltid stått for en offentlig skole med høy kvalitet for alle, ikke dyre privatskoler for de få, der skattepenger vi kunne brukt til det beste for de fleste, forsvinner ut. Elevene ved den offentlige videregående skolen i Hordaland mister over 140 millioner kroner bare i 2019 på grunn av privatskolene.

Vi er milevis foran alle andre. Til sammenlikning mister Oslo rundt 29 millioner kroner og Rogaland 45 millioner kroner.

Eneste måten å spare på da blir fort å slå sammen klasser, si opp lærere eller legge ned skoler. Dette vet høyresiden godt, men de liker ikke å snakke om det.

Ap advarer mot denne utviklingen.

I tillegg kommer privatskoleplassene stort sett i Bergen sentrum. Samtidig opplever vi at folk ønsker et skoletilbud i bydelene og kommunene rundt. Når offentlige skoler tappes for ressurser, forsterkes dette.

Ap sier nei til flere kommersielle privatskoler og ja til en sterk offentlig og gratis videregående skole for alle ungdommer. Blir det flere privatskoler nå, presser de frem nedleggelser av offentlige skoler.

Høyresiden bør svare på hvilke skoler de vil legge ned.

